Apareció el cuerpo de Gustavo Aguirre, buscado hace 50 días en el río Colastiné

El cuerpo de Gustavo Aguirre, de 55 años, fue hallado este lunes en aguas del río Colastiné, 50 días después de su desaparición. Investigan las circunstancias del hecho

Este lunes al mediodía, feriado por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín , fue hallado el cuerpo de Gustavo Aguirre , de 55 años, quien permanecía desaparecido desde el pasado 28 de junio , cuando se hundió una embarcación en el río Colastiné .

El hallazgo se produjo en el sector ubicado al sur del puente sobre el río Colastiné . De acuerdo con los primeros datos aportados a la investigación, la complexión física y otros elementos permitirían establecer que se trata de Aguirre, aunque se aguarda la intervención de los especialistas para confirmar oficialmente la identidad.

En el lugar trabajan efectivos de la Comisaría 28ª de Colastiné y personal de Buzos Tácticos de Santa Fe. También se esperaba la llegada del médico policial y de los peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizarán las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.

El día de la tragedia

La desaparición de Gustavo Aguirre ocurrió el 28 de junio, cuando viajaba junto a familiares a bordo de una embarcación por el río Colastiné. Alrededor de las 13, por causas que todavía son materia de investigación, la embarcación comenzó a ingresar agua y terminó hundiéndose.

En ese momento, la intervención de un pescador fue fundamental para rescatar a tres de las cuatro personas que viajaban en la embarcación, quienes lograron sobrevivir.

Sin embargo, Aguirre desapareció bajo la superficie del río y desde entonces se desplegaron distintos operativos de búsqueda para intentar localizarlo.

Después de 50 días de búsqueda, este lunes finalmente apareció un cuerpo en aguas del río Colastiné. Ahora, los investigadores deberán confirmar oficialmente la identidad y determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte.

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