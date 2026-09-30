Misterio en el Cementerio Municipal: investigan la sustracción del cuerpo de un bebé en medio de un conflicto intrafamiliar

Familiares advirtieron irregularidades en la tumba de un bebé de dos meses y denunciaron el hecho ante el MPA. Los restos fueron exhumados y trasladados a un nicho, mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió.

Investigación Judicial. Se indaga la presunta sustracción del cuerpo de un bebé de dos meses del Cementerio Municipal.

La Justicia investiga la presunta sustracción del cuerpo de un bebé de dos meses que se encontraba sepultado en el Cementerio Municipal de Santa Fe. El hecho fue advertido por familiares, quienes encontraron abierta la sepultura y dieron aviso a las autoridades.

La situación derivó en una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y en una serie de actuaciones destinadas a determinar cuándo y cómo se produjo la apertura de la tumba, qué ocurrió con los restos y si hubo personas involucradas.

El episodio habría ocurrido hace aproximadamente diez días y estaría relacionado con un conflicto intrafamiliar. La directora ejecutiva del Cementerio Municipal, Luz Balbastro, confirmó que la institución tomó conocimiento de la situación a partir del aviso de una familia que recorría un sector de tierra del predio.

“Una situación penosa. Los cementerios son réplicas de las cuestiones que ocurren en la ciudad de los vivos. Lamentablemente no escapa esta situación: un conflicto intrafamiliar que se ha trasladado al cementerio”, explicó Balbastro.

La sepultura estaba abierta

Según relató la funcionaria, una familia comunicó al personal de seguridad que había observado tierra movida en una sepultura. Cuando los trabajadores concurrieron al lugar constataron que la tumba estaba abierta.

“Ocurrió hace unos 10 días aproximadamente. Una familia que estaba recorriendo un sector de tierra comunicó al personal de seguridad que había una sepultura con tierra movida. Concurrió el personal y nos encontramos con la sorpresa, y lo lastimoso, de ver una sepultura abierta”, señaló en diálogo con Sol Play.

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Balbastro remarcó que ese es, hasta el momento, el dato objetivo con el que cuenta la administración del cementerio.

“La sepultura sí estaba abierta: es la certeza y el dato objetivo”, sostuvo.

Ante esa situación, desde el Cementerio Municipal realizaron una denuncia penal ante el MPA para que se investiguen las circunstancias del episodio.

Exhumaron los restos y los trasladaron a un nicho

Luego de la denuncia, las autoridades se comunicaron con la madre del bebé, titular de la sepultura. La mujer estuvo presente durante el procedimiento posterior y se concretó la exhumación de los restos.

De acuerdo con Balbastro, posteriormente fueron trasladados a un nicho dentro del mismo cementerio, con una nueva inhumación y la colocación de una lápida.

“Inmediatamente nos pusimos en contacto con la titular de esa sepultura, que era la mamá del bebé, con quien concurrimos nuevamente a ese espacio. Terminamos de hacer la exhumación y trasladamos los restos a un nicho, que era un poco lo que ella en su momento pedía y le daba paz”, explicó.

La funcionaria agregó que el objetivo fue completar el procedimiento preservando la dignidad de la situación.

“Terminamos la inhumación con el nicho y la lápida, como dándole dignidad a un proceso que evidentemente es doloroso”, sostuvo.

La investigación quedó en manos del MPA

Balbastro evitó aventurar quién pudo haber abierto la sepultura o cuáles fueron las circunstancias concretas del hecho, debido a que esos aspectos forman parte de la investigación penal.

“Ella nos dio indicios. Yo lo preservo porque entiendo que está dentro del marco de la investigación a partir de la denuncia penal. No puedo aventurar ninguna hipótesis más allá de lo que ella nos transmitió, que fue parte de la denuncia”, explicó.

La directora del cementerio remarcó que no existe por el momento una certeza sobre la autoría o las circunstancias en las que se produjo la apertura.

La fiscalía deberá determinar si existen testigos, registros u otros elementos que permitan reconstruir lo sucedido e identificar a los posibles responsables.

“La denuncia la hice en función de lo que ella explica, sobre el apoyo de una declaración. Entiendo que en el marco de la investigación será la fiscalía de turno la que deba buscar si hay testigos”, señaló Balbastro.

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La funcionaria recordó además que el municipio realiza denuncias ante el MPA cuando se registran hechos delictivos dentro del cementerio, como daños o robos en panteones.

“Tengo casi una veintena de denuncias hechas en el MPA cuando sucede que violentan un panteón, o roban una cruz de bronce o un candelabro: esos son delitos. La profanación también es un delito”, indicó.

El sector no tenía cámaras de seguridad

Uno de los elementos que podría dificultar la reconstrucción del episodio es que el sector donde se encontraba la sepultura no cuenta con cámaras de videovigilancia.

Balbastro confirmó que actualmente el Cementerio Municipal dispone de 14 cámaras activas, aunque señaló que el sistema todavía no cubre la totalidad del predio.

“En ese sector no hay cámaras. Hemos hecho una fuerte inversión: cuando asumimos teníamos solamente 6 cámaras en servicio; tenemos actualmente 14 cámaras de videovigilancia utilizadas”, explicó.

El cementerio tiene una superficie superior a las 11 hectáreas, por lo que desde la administración sostienen que la ampliación del sistema requiere establecer prioridades de acuerdo con los recursos disponibles.

“Los recursos son finitos y uno va priorizando y meritando. Todo es importante, pero cuando el recurso es finito hay que ordenar las prioridades. Tenemos en carpeta seguir ampliando”, sostuvo.

Balbastro comparó además la extensión del predio con otros sectores de la ciudad y señaló que su superficie es incluso superior a la de FONAVI San Jerónimo.

Desde el municipio lo calificaron como un hecho aislado

La directora ejecutiva del Cementerio Municipal pidió cautela a la hora de analizar el episodio y sostuvo que, de acuerdo con consultas realizadas a trabajadores de mayor antigüedad, no existen antecedentes similares.

“Quiero ser muy cuidadosa. Esto es un hecho absolutamente aislado, producto de un conflicto, producto de la vulnerabilidad de ese núcleo familiar”, manifestó.

Y agregó: “Cuando consulté con empleados de mayor antigüedad, me dicen que es la primera vez que ocurre una situación similar”.

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En paralelo, Balbastro confirmó que también llamó la atención al personal por la circulación de imágenes vinculadas con el caso.

“Llamé la atención al personal por la filtración de las imágenes, que vulnera el deber de confidencialidad que tiene todo empleado”, señaló.

Qué se investiga ahora

La causa quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, que deberá avanzar sobre las circunstancias en las que se abrió la sepultura y determinar si existió una sustracción de los restos, quiénes pudieron intervenir y cuál fue el motivo.

Mientras tanto, los restos del bebé permanecen en el nicho al que fueron trasladados luego de la intervención realizada junto con su madre.

Desde el Cementerio Municipal aseguraron que continuarán colaborando con la investigación judicial y aportarán la información que sea requerida por la fiscalía.

“Según las estrictas instrucciones que nos ha dado el doctor Poletti, siempre estamos prestos a la Justicia, a hacer las denuncias que correspondan y a abrirnos si el fiscal de turno nos convocara”, concluyó Balbastro.