Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

La Libertad Avanza obtuvo cuatro bancas, Fuerza Patria tres y Provincias Unidas dos. Uno por uno, los diputados santafesinos

26 de octubre 2025 · 21:44hs
Con el escrutinio provisorio prácticamente cerrado, Santa Fe definió este domingo sus nueve diputados, quienes representarán a la bota en la Cámara baja, en una elección que reconfiguró el mapa político provincial.

La La Libertad Avanza (LLA), fuerza más votada en el distrito, se quedó con cuatro bancas; Fuerza Patria, el espacio encabezado por Caren Tepp, obtuvo tres escaños; y Provincias Unidas, el frente liderado por Gisela Scaglia y el gobernador Maximiliano Pullaro, consiguió dos lugares.

Los diputados electos por La Libertad Avanza

El triunfo de La Libertad Avanza en Santa Fe consolidó el poder territorial del presidente Javier Milei y extendió su presencia en el Congreso.

Los diputados electos por este espacio son:

- Agustín Pellegrini, cabeza de lista y referente libertario en la provincia.

- Yamile Tomassoni, abogada oriunda de Cañada de Gómez, actualmente al frente de la UDAI Rosario Centro de la ANSES, ubicada en Sarmiento y Rioja

- Juan Pablo Montenegro, abogado de Rosario.

- Valentina Ravera, dirigente joven del espacio y estudiante de abogacía.

El bloque libertario sumará así cuatro escaños santafesinos, que fortalecerán la bancada oficialista en la Cámara baja.

Los diputados electos por Fuerza Patria

El segundo lugar fue para Fuerza Patria (FP), una coalición de raíz peronista y progresista que encabezó Caren Tepp, dirigente de Ciudad Futura.

Los nuevos diputados nacionales por este espacio serán:

- Caren Tepp, primera candidata y referente de Ciudad Futura

- Agustín Rossi, exministro de Defensa y figura histórica del peronismo santafesino

- Alejandrina Borgatta, militante feminista y referenciada en La Cámpora

El resultado confirmó el crecimiento de Fuerza Patria en el escenario provincial, con una estrategia basada en la militancia territorial y el discurso de renovación política.

Los diputados electos por Provincias Unidas

En tercer lugar, se ubicó Provincias Unidas (PU), el frente que integran varios mandatarios del interior del país y que en Santa Fe encabezó la vicegobernadora Gisela Scaglia, acompañada por dirigentes del socialismo y la UCR.

Los diputados electos por este espacio son:

- Gisela Scaglia, vicegobernadora santafesina y presidenta del PRO provincial

- Pablo Farías, dirigente del Partido Socialista y expresidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Ambos asumirán con el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro, que apostó a construir una proyección nacional desde su gestión.

Un Congreso reconfigurado

Los nueve legisladores santafesinos electos asumirán sus bancas el 10 de diciembre, cuando se renueve la composición de la Cámara baja. Santa Fe volvió a ser un distrito clave en la política argentina, con representantes de tres espacios que expresan las principales fuerzas del país y que tendrán peso propio en los debates nacionales que se vienen.

