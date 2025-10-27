Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52% de los votos

El partido violeta se quedó con 3 de las 5 bancas en Diputados y 2 de los lugares en el Senado. Superó al peronismo por casi 20 puntos en ambas categorías

Aliado con el gobernador del PRO Rogelio Frigerio, LLA consolidó otro triunfo en Entre Ríos

Como sucedió en otras 15 provincias, La Libertad Avanza (LLA) también consolidó una contundente victoria en Entre Ríos. En particular, el oficialismo, firmemente aliado con el gobernador del PRO Rogelio Frigerio, se llevó más del 52% de los votos tanto en Diputados como en Senadores . Por su parte, Fuerza Entre Ríos, el espacio peronista local, obtuvo el 34% en la primera categoría y el 35% en la segunda.

Este domingo, la provincia eligió 3 senadores y 5 diputados nacionales. La lista de Joaquín Benegas Lynch para el Senado (LLA) logró quedarse con dos bancas con el 52,46% de los votos, mientras que Adán Bahl obtuvo un lugar en la Cámara alta, con el 35,67%.

En Diputados, la lista libertaria con Andrés Laumann a la cabeza se llevó el 52,91% de las voluntades en la provincia, lo que le permitió a LLA cosechar 3 de las 5 de bancas que había en juego. Por su lado, Guillermo Michel, representante de Fuerza Entre Ríos, sacó el 34,39% y se quedó con los otros dos lugares.

También en la Cámara baja, la tercera fuerza fue el Partido Socialista -3,64%-, seguida de AHORA 503 (3,59%); la Nueva Izquierda (2,5%), Unión Popular (1,7%) y Movimiento al Socialismo (1,18%). Ninguno de estos espacio obtuvo una banca.

En la Cámara alta, la tercera posición fue para AHORA 503, con el 3,67%. Luego quedó el Partido Socialista (3,19%), la Nueva Izquierda (1,89%), Unión Popular (1,81%) y Movimiento al Socialismo (1,3%). Tampoco lograron consolidar un lugar.

Impactante triunfo de LLA a nivel nacional

El oficialismo gana en 16 provincias. La mayor sorpresa se registró en la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,53%) supera a la del peronismo (40,84%) , que hace apenas un mes y medio había ganado las elecciones locales por 14 puntos de diferencia.

Para entender la amplia victoria del oficialismo, hay que desgranar el resultado provincia por provincia. En rigor, las legislativas son 24 elecciones en una.

La Libertad Avanza gana las elecciones para la Cámara de Diputados en 16 de distritos: Santa Fe, Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis y Tierra del Fuego.

Fuerza Patria y los sellos aliados terminaron primeros en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.

De las 8 provincias que elegían senadores, el gobierno se quedó con 6 (CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa y Tierra del Fuego), lo que le permitirá equilibrar fuerzas en un recinto que hasta el momento le era muy esquivo.