Intranquilo y pendiente del celular: un video revela los últimos movimientos de Strada antes de su asesinato

Mientras la investigación avanza y se espera por la audiencia imputativa para los detenidos por el bestial crimen de Damián Strada, UNO Santa Fe accedió a las imágenes de las últimas horas con vida del joven oriundo de María Luisa.

Matías De Philippis

Matías De Philippis

22 de septiembre 2025 · 20:36hs
Una de las últimas imágenes de Damián Strada con vida, horas antes de su bestial asesinato en Laguna Paiva.

El bestial asesinato de Damián Strada, el joven de 32 años oriundo de la pequeña localidad de María Luisa, en el departamento Las Colonias, cuyo cadáver fue hallado la semana pasada en un descampado de Laguna Paiva, aún es materia de investigación para la justicia.

Mientras se espera la fecha para la audiencia imputativa para los dos detenidos, principales sospechosos del crimen de Damián Strada, UNO Santa Fe accedió a imágenes de video que muestran los últimos movimientos del joven, el sábado por la noche, antes de su brutal asesinato.

Vale recordar, tal como informó UNO Santa Fe, que el fiscal del departamento Las Colonias a cargo de la investigación, Alejandro Benítez, pretende sumar nuevas pruebas y elementos claves antes de formalizar la acusación. Este martes se cumple una semana del macabro hallazgo del cadáver de Damián Strada en el kilómetro 30 de la ruta provincial 2, en jurisdicción de Laguna Paiva.

El dolor de María Luisa, un pueblo que pide justicia por el asesinato de Damián Strada.

Intranquilo, siempre atento al celular

La familia de Strada había radicado la denuncia por paradero el domingo 14 de septiembre, al no tener noticias desde que el joven salió en su motocicleta Corven celeste el día anterior desde María Luisa por la ruta 4 hacia el sur.

Justamente, las imágenes hacen referencia a ese sábado por la noche (22:04), cuando Damián Strada llegó con su moto a la estación de servicio ubicada en la intersección de la ruta 4 con la 11, a 44 kilómetros de María Luisa. Según se presume, Damián paró allí a cargar nafta y seguir rumbo a Laguna Paiva (10 kilómetros más hacia el este) a encontrarse con la mujer con la cual mantenía un vínculo.

Video Damián Strada

En las imágenes de video de la estación de servicio, se lo observa a Strada salir del baño, a paso lento e intranquilo, siempre con el celular en la mano y mirando la pantalla. Esa misma actitud y postura, es la descripta por todos los amigos y conocidos del joven asesinado en la semana previa.

Pedido desesperado de dinero

Andrés Calvo, presidente comunal de María Luisa, quien conocía bien a Damián Strada, reveló que había intentado aconsejar a al joven, pero éste no quería escuchar. "Siempre estaba desesperado por dinero, siempre transfiriendo plata apenas cobraba o si no te pedía un adelanto", afirmó el presidente comunal.

El comportamiento de Damián se volvió aún más errático en las últimas semanas. "En los últimos días estaba muy distraído con el teléfono", indicó Calvo, a quien le habían advertido sobre el tema y planeaba hablar con el joven al regresar de un breve viaje.

Todo apunta a que el joven, los días previos al fatal desenlace, habría estado bajo extorsión y amenaza con pedidos de dinero por parte de los detenidos como principales sospechosos de su asesinato.

Detalles del brutal asesinato

Este martes, se cumple una semana de la finalización de la intensa búsqueda que mantenía en vilo a toda la localidad santafesina de María Luisa y los investigadores; finalización que terminó de la peor manera: pasadas las 14, la Policía encontró el cadáver de Damián Strada, de 32 años, en el kilómetro 30 de la ruta provincial 2, con signos de calcinamiento.

De acuerdo con las primeras conjeturas en torno al caso, se trataría de una confabulación entre la mujer, que fue su novia, y la actual pareja de ella. Ambos habrían convenido, por algún motivo, citarlo el fin de semana en Laguna Paiva y asesinarlo durante la jornada del domingo, ya que el cuerpo presentaba una data de muerte de 48 horas.

A partir de testimonios, registros de cámaras y entrevistas, la investigación apuntó a una mujer y un hombre con los que Strada había sido visto en las horas previas. Con orden del fiscal Benítez, se realizaron allanamientos y se produjo la detención de la pareja en la localidad de Monte Vera.

