El brutal crimen de Damián Strada: la familia busca el celular de la víctima, "prueba clave" para la causa

El abogado de la familia Strada, Iván Carrión, reveló que aún no encontraron el celular de Damián. Pidió colaboración de la sociedad para hallar el móvil. considerado "pieza clave" para avanzar en la investigación.

El abogado de la familia de Damián Strada pidió colaboración para recuperar su celular: “Es una prueba clave para la causa”

Este viernes 26 de septiembre será una fecha crucial para el caso del brutal crimen de Damián Strada , el joven de 32 años oriundo de María Luisa. La Justicia realizará la audiencia imputativa contra los dos detenidos por el hecho: un hombre y una mujer.

A días de este acto judicial, el abogado de la familia, Iván Carrión, realizó un pedido desesperado a la población para que colabore en la recuperación del celular de la víctima, considerado una “prueba clave” para la investigación .

Carrión reveló la importancia del dispositivo. “Nos está faltando el celular de Damián. Una de las razones por las que damos este tipo de notas es para pedirle a la población si encuentran un teléfono, puede ser el de él, y lo necesitamos por la prueba para la causa y por el valor afectivo que tiene para la familia”, explicó.

El abogado sostuvo que encontrar el teléfono es fundamental para “contener a la familia por muchos años y pedir justicia hasta que se produzca”.

¿Un homicidio con agravantes?

Consultado sobre la posibilidad de que el joven haya sido víctima de una extorsión, Carrión se mostró cauteloso. “Decirte si ese fue el móvil final es adelantar la imputación que puede llegar a ser el fiscal. Nosotros tenemos una idea de que sí”, expresó.

El abogado de la familia se mantuvo prudente con los detalles para no entorpecer la investigación. No obstante, adelantó que, según su análisis, el caso podría ser más complejo de lo que parece. “Me parece que no va a ser un homicidio común, será un homicidio agravado”, aseguró, y añadió que, si se confirma la extorsión como móvil, esto “configuraría un agravante de un delito de homicidio”.

Carrión concluyó que la familia tiene su propia teoría del caso, pero por respeto al proceso judicial y a la investigación en curso, no la revelará antes de la audiencia de imputación.