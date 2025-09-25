Dolor y reclamo en la comuna de María Luisa: este viernes imputan a los detenidos por el crimen de Damián Strada

Este viernes, en los tribunales santafesinos, imputarán a una mujer (que habría mantenido una relación sentimental con la víctima) y a un hombre señalado como su cómplice. Ambos fueron detenidos en la localidad de Monte Vera el día que encontraron el cadáver del joven de 32 años en un descampado de Laguna Paiva

El brutal crimen de Damián Strada que conmueve a María Luisa: el dolor de un pueblo que pide justicia

Este viernes, desde las 11:45, se llevará a cabo en los tribunales santafesinos la audiencia imputativa para los dos detenidos (un hombre y una mujer) por el brutal crimen de Damián Strada , el joven de 32 años oriundo de María Luisa , en el departamento Las Colonias.

El cadáver de Damián Strada, hallado el pasado martes 16 de septiembre con signos de calcinación en un descampado de Laguna Paiva , desató una ola de impotencia y consternación entre los habitantes de María Luisa que piden respuestas y justicia por el brutal homicidio.

A horas de la audiencia imputativa, el abogado de la familia se mantuvo prudente con los detalles para no entorpecer la investigación. No obstante, adelantó a UNO Santa Fe que, según su análisis, el caso podría ser más complejo de lo que parece. “Me parece que no va a ser un homicidio común, será un homicidio agravado”, aseguró, y añadió que, si se confirma la extorsión como móvil, esto “configuraría un agravante de un delito de homicidio”.

Ambos fueron detenidos en el marco de lo que fueron las primeras diligencias policiales en la localidad de Monte Vera. La mujer permanece internada en un hospital de Esperanza, ya que en las últimas horas se provocó autolesiones mientras estaba detenida en una comisaría de la misma localidad.

En paralelo, los investigadores continúan analizando mensajes, audios y registros fílmicos que dan cuenta de los últimos movimientos de la víctima.

strada Damián Strada. Tenía 32 años y era oriundo de la localidad de María Luisa

El celular de la víctima, "prueba clave" para la causa

Por su parte, el abogado de la familia de Strada, Iván Carrión, realizó un pedido desesperado a la población para que colabore en la recuperación del celular de la víctima, considerado una “prueba clave” para la investigación.

Carrión reveló la importancia del dispositivo. “Nos está faltando el celular de Damián. Una de las razones por las que damos este tipo de notas es para pedirle a la población si encuentran un teléfono, puede ser el de él, y lo necesitamos por la prueba para la causa y por el valor afectivo que tiene para la familia”, explicó.

El abogado sostuvo que encontrar el teléfono es fundamental para “contener a la familia por muchos años y pedir justicia hasta que se produzca”.

Un video revela los últimos movimientos de Strada antes de su asesinato

UNO Santa Fe accedió a las imágenes de las últimas horas con vida del joven oriundo de María Luisa. La familia de Strada había radicado la denuncia por paradero el domingo 14 de septiembre, al no tener noticias desde que el joven salió en su motocicleta Corven celeste el día anterior desde María Luisa por la ruta 4 hacia el sur.

Justamente, las imágenes hacen referencia a ese sábado por la noche (22:04), cuando Damián Strada llegó con su moto a la estación de servicio ubicada en la intersección de la ruta 4 con la 11, a 44 kilómetros de María Luisa. Según se presume, Damián paró allí a cargar nafta y seguir rumbo a Laguna Paiva (10 kilómetros más hacia el este) a encontrarse con la mujer con la cual mantenía un vínculo.

Video Damián Strada

En las imágenes de video de la estación de servicio, se lo observa a Strada salir del baño, a paso lento e intranquilo, siempre con el celular en la mano y mirando la pantalla. Esa misma actitud y postura, es la descripta por todos los amigos y conocidos del joven asesinado en la semana previa.

Pedido desesperado de dinero

Andrés Calvo, presidente comunal de María Luisa, quien conocía bien a Damián Strada, reveló que había intentado aconsejar a al joven, pero éste no quería escuchar. "Siempre estaba desesperado por dinero, siempre transfiriendo plata apenas cobraba o si no te pedía un adelanto", afirmó el presidente comunal.

El comportamiento de Damián se volvió aún más errático en las últimas semanas. "En los últimos días estaba muy distraído con el teléfono", indicó Calvo, a quien le habían advertido sobre el tema y planeaba hablar con el joven al regresar de un breve viaje.

Todo apunta a que el joven, los días previos al fatal desenlace, habría estado bajo extorsión y amenaza con pedidos de dinero por parte de los detenidos como principales sospechosos de su asesinato.

Detalles del brutal asesinato

Este martes 23 de septiembre se cumplió una semana de la finalización de la intensa búsqueda que mantenía en vilo a toda la localidad santafesina de María Luisa y los investigadores; finalización que terminó de la peor manera: pasadas las 14, la Policía encontró el cadáver en el kilómetro 30 de la ruta provincial 2, con signos de calcinamiento.

De acuerdo con las primeras conjeturas en torno al caso, se trataría de una confabulación entre la mujer, que fue su novia, y la actual pareja de ella. Ambos habrían convenido, por algún motivo, citarlo el fin de semana en Laguna Paiva y asesinarlo durante la jornada del domingo, ya que el cuerpo presentaba una data de muerte de 48 horas.

A partir de testimonios, registros de cámaras y entrevistas, la investigación apuntó a una mujer y un hombre con los que Strada había sido visto en las horas previas. Con orden del fiscal del departamento Las Colonias, Alejandro Benítez, se realizaron allanamientos y se produjo la detención de la pareja en la localidad de Monte Vera.