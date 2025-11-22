Luis Spahn: "El verdadero proyecto es sostener a Unión en Primera"

Luis Spahn profundizó sobre la situación económica y la importancia de mantenerse Primera. Además, habló de la relación de Unión con AFA.

Luis Spahn, en la continuidad de su entrevista con Unión Play, dejó definiciones fuertes sobre la realidad institucional, económica y deportiva de Unión . El presidetne sostuvo que “tener un club ordenado requiere tener el personal y el plantel al día antes de encarar obras”.

En ese sentido, subrayó que la realidad económica nacional golpea a todos los clubes, pero que en Unión se hace un esfuerzo permanente para mantener salarios y compromisos al día. “Hay equipos que están dos o tres meses atrasados con los pagos. Nosotros revisamos y hacemos lo posible para que eso no suceda”, sentenció, al tiempo que remarcó que la entidad ofrece facilidades como las 12 cuotas sin interés para la renovación de plateas y para acceder al carnet vitalicio.

“Todo lo que se haga debe apuntar a seguir en Primera”

Uno de los momentos más contundentes de la charla llegó cuando Spahn habló del futuro estratégico del club. “Ya pasamos la vuelta de página. Ahora todo objetivo debe estar encaminado a mantenernos en la primera división. La forma de que Unión sea grande es sosteniéndose arriba”, señaló.

Y reforzó la idea con un ejemplo concreto: “Hay clubes históricos como Ferro, Chicago o San Martín de Tucumán que no pudieron volver. No hay lugar para todos. Este es un mundo cruel”.

También marcó las diferencias estructurales con instituciones de ciudades más grandes: “Arrancamos con 8 o 10 millones de dólares menos de presupuesto que Talleres, Belgrano o los equipos de Rosario, solo por una cuestión poblacional. El dinero no garantiza los resultados”.

“El ejemplo a seguir es el trabajo, no solo el predio”

En relación a modelos exitosos, fue claro: “El ejemplo no es la infraestructura, sino la contención, la captación, el acompañamiento, el trabajo profesional. Si hay calidad humana y un buen proceso de formación, la pertenencia aparece aunque sea en un predio ajeno”.

Sobre Tapia: “Acompañamos sin personalismos”

Para cerrar, Spahn fue consultado por su relación con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. “Tenemos una relación buena. Unión defiende sus intereses sin posiciones personales. Somos oficialistas. Acompañamos el proceso mientras esté y, si hay cambios, nos alinearemos nuevamente”, explicó.

Asimismo, planteó las dificultades que afrontan los clubes del interior: “Para alguien de Buenos Aires es más fácil asistir a reuniones. Nosotros estamos a cinco horas de viaje. Hay cosas que se resolverán por Zoom, otras con presencia, pero somos parte de la construcción”.