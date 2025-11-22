Uno Santa Fe | Unión | Unión

Spahn: "Unión debe vender a dos jugadores por temporada para sostenerse"

Luis Spahn se refirió a la realidad económica de Unión. Además, contó su versión sobre el caso de Jerónimo Dómina y reveló los premios al plantel.

22 de noviembre 2025 · 10:54hs
En diálogo con Unión Play —programa oficial del Club Atlético Unión que se emite por Aire de Santa Fe (FM 91.1)— el presidente Luis Spahn brindó una larga entrevista donde analizó el momento institucional, económico y deportivo del club. Habló sobre el proyecto de la tribuna Pujato, la necesidad de equilibrar las cuentas mediante ventas de jugadores, las obras pendientes, el avance del fútbol femenino y hasta los recientes conflictos por premios con el plantel profesional.

Con tono realista, Spahn abrió la charla admitiendo que la construcción de la tribuna Pujato dependerá de la disponibilidad económica a partir de 2026: “Es un proyecto. Tenemos deudas pendientes y pujas de intereses. Algunos socios piden invertir en un mejor plantel, otros priorizan obras. Nuestro avance es continuo, prolijo y ordenado, pero posiblemente la Pujato quede postergada. En febrero sabremos qué vendimos, qué cobramos y qué exigencias tenemos”.

Economía al límite y ventas necesarias

El mandatario fue tajante sobre la situación financiera: “Necesitamos vender dos jugadores por temporada para mantener el equilibrio. Unión maneja un presupuesto entre 2 y 4 millones de dólares anuales, y así podemos sostener obras, invertir en el plantel y continuar con la formación”.

Reconoció que hubo expectativas frustadas en los pases de Juan Nardoni y Kevin Zenón, y ejemplificó que incluso operaciones como la de Portillo a River se realizan en cuotas: “Muchos nos critican por vender así, pero clubes grandes también aceptan pagos en 6 o 12 meses. Hay una realidad de club que desde afuera parece fácil, pero adentro es compleja”.

Caso Dómina y formación juvenil

Spahn también se refirió a la salida de Jerónimo Dómina, quien emigrará al Cádiz español: “Nos pidieron bajar a una cuarta parte los derechos de formación para dejar un porcentaje de una posible venta. No lo aceptamos. Es un valor justo, porque invertimos cifras millonarias todos los meses en inferiores”.

Se mostró crítico con la decisión del jugador: “Creo que se equivocó. Hasta los 25 años hay que priorizar la carrera. La plata viene después. Muchos buscan refugio en los representantes y ellos hacen su negocio”.

El crecimiento del fútbol femenino

El presidente destacó con orgullo la evolución del área: “El femenino nos genera un presupuesto de 500 millones anuales, pero no reculamos. En tres años logramos dos ascensos. A futuro, será obligatorio para competir en copas”.

Sin embargo, admitió que se postergaron obras como la cancha sintética de la auxiliar por su alto costo total de 700.000 dólares.

Coyuntura nacional y relación con el plantel

Respecto al pago de sueldos y premios, Spahn informó que la situación está estabilizada tras una reciente negociación: “Los premios están acordados. El plantel cobró septiembre, octubre vence la semana que viene. Hemos trabajado para cumplir en término. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que eso no suceda como pasa hoy en otros clubes”.

Advirtió sobre lo difícil que es sostener salarios en la actualidad: “Un jugador inicial gana similar a un empleado de comercio o un docente, pero entre 50% y 70% se va en alquiler. Los clubes debemos adaptarnos a esa realidad”.

Final con mensaje a los socios

Con una mirada hacia el futuro y apelando al acompañamiento popular, Spahn cerró: “Estamos buscando cómo acompañar al socio en esta coyuntura. Hay 12 cuotas sin interés para plateas y opciones para hacerse vitalicios. El país está acomodando la macroeconomía, pero no la micro. Los dirigentes somos pedigüeños, pero necesitamos que el hincha nos acompañe”.

