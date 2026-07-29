La Provincia presentó el informe más completo elaborado hasta ahora sobre la evolución del clima en el territorio santafesino y oficializó una estrategia transversal para anticipar y mitigar los impactos del calentamiento global. El plan incluye obras, monitoreo, prevención sanitaria y un fondo de $10.000 millones para emergencias climáticas.

El Gobierno de Santa Fe presentó este miércoles el Informe de Variabilidad Climática , considerado el diagnóstico más completo realizado hasta el momento sobre la evolución del clima en la provincia, y puso en marcha el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático , institucionalizado mediante el Decreto 959/2026 .

La actividad se desarrolló en el Museo de la Constitución Nacional , en la ciudad de Santa Fe, y reunió a más de 250 representantes de municipios y comunas, universidades, organismos científicos y entidades vinculadas al sector productivo .

Santa Fe activó su plan contra el cambio climático con 35 medidas y un inédito diagnóstico científico

El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, explicó que el plan constituye una política pública transversal que involucra a todas las áreas del Gobierno provincial y que fue elaborado sobre la base de evidencia científica.

"Trabajamos de manera articulada con todos los ministerios para implementar una estrategia basada en evidencia científica", señaló el funcionario, quien precisó que el plan combina un inventario de gases de efecto invernadero con un análisis de riesgos climáticos para orientar las políticas de prevención y adaptación.

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Además, sostuvo que el objetivo es incorporar la variable climática a la planificación de las políticas públicas, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a fenómenos que se presentan con mayor frecuencia e intensidad.

Obras, prevención y un fondo para emergencias

Entre las acciones que ya impulsa la Provincia, Estévez destacó la preparación frente al fenómeno de El Niño, mediante la elaboración de un nuevo Plan Director de Cuencas Hídricas, la identificación de las 100 localidades con mayor riesgo hídrico, inversiones en defensas, el mantenimiento de 16.000 kilómetros de canales provinciales y el fortalecimiento de la infraestructura vial, especialmente en el centro-norte santafesino.

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El funcionario agregó que estas políticas se complementan con un fondo específico de $10.000 millones destinado a brindar respuestas rápidas ante emergencias climáticas y con una mayor coordinación con el sector productivo para la gestión de riesgos.

También advirtió que el cambio climático ya tiene efectos concretos sobre la salud pública, especialmente por la expansión de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue. En ese sentido, indicó que la Provincia trabaja junto a municipios y comunas en procesos de ordenamiento territorial para reducir la exposición de la población a zonas inundables y promover un desarrollo urbano más seguro.

El diagnóstico climático más preciso sobre Santa Fe

El Informe de Variabilidad Climática, elaborado por el Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático (Cevarcam) bajo estándares de la Organización Meteorológica Mundial, se basa en el análisis de registros históricos de 46 estaciones meteorológicas y en modelos climáticos de alta resolución.

El estudio confirma una tendencia sostenida al aumento de las temperaturas medias, una mayor alternancia entre períodos de sequía y lluvias extremas y un incremento de los impactos sobre la producción agropecuaria, la infraestructura, los recursos hídricos y la salud.

Ese diagnóstico servirá como base para definir las políticas de adaptación previstas en el plan provincial.

Una estrategia con 35 acciones

A partir de ese análisis, el Gobierno provincial puso en marcha 35 medidas estratégicas destinadas a fortalecer la resiliencia del territorio.

Entre los principales ejes figuran el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y alerta temprana, la ejecución de obras de infraestructura hídrica y saneamiento, el impulso de prácticas agropecuarias sostenibles, el refuerzo de las políticas de prevención frente a enfermedades vectoriales y la articulación con municipios y comunas para incorporar la gestión del riesgo climático en la planificación local.

La estrategia también contempla la capacitación obligatoria de los agentes de la administración pública en materia ambiental, en el marco de la Ley Yolanda, con el objetivo de integrar la perspectiva climática en todas las áreas del Estado.

De la presentación participaron el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el senador Julio Garibaldi; la rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella; la directora del Cevarcam e investigadora principal del Conicet, Gabriela Müller, además de intendentes, presidentes comunales, autoridades universitarias y representantes de los sectores científico y productivo.