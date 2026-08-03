Reconocimiento a la tradición: inauguran una nueva posta folclórica en homenaje a Alcides Hugo Ifrán

La concejala Silvina Cian encabezará la puesta en valor en el Instituto Santafesino de Danzas, ubicado en avenida Facundo Zuviría 4833. La iniciativa busca integrar a la emblemática institución con seis décadas de historia al circuito cultural que preserva el patrimonio y la identidad santafesina.

La concejala Silvina Cian inaugurará este lunes una nueva estación del Paseo de Postas Folklóricas de la Ciudad, una iniciativa que busca reconocer a instituciones, espacios y protagonistas que forman parte del patrimonio cultural santafesino y mantienen viva la identidad folklórica de la ciudad.

En esta oportunidad, el homenaje será para el Instituto Santafesino de Danzas y su fundador, Alcides Hugo Ifrán , en reconocimiento a su valioso aporte a la formación artística y a la difusión de las danzas tradicionales. Con seis décadas de trayectoria, la institución se consolidó como un semillero de artistas y un referente de la cultura local.

Inauguración

La inauguración se realizará este lunes 3 de agosto, a las 17, en la sede del Instituto Santafesino de Danzas, ubicada en Av. Facundo Zuviría 4833.

El Paseo de Postas Folklóricas invita a vecinos y visitantes a descubrir los lugares y protagonistas que marcaron la historia del folklore santafesino. A través de este circuito, se busca preservar la memoria cultural, visibilizar el trabajo de quienes sostienen estas expresiones artísticas y acercar ese legado a las nuevas generaciones.