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Juegos Suramericanos: el impacto económico en la ciudad de Santa Fe superó los $9.000 millones y los Fan Fest reunieron a 600.000 personas

La ciudad registró un movimiento económico estimado en $9.049 millones durante septiembre, 81% de ocupación hotelera. Según el balance oficial, el 87% de los visitantes llegó motivado por los Juegos.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

28 de septiembre 2026 · 15:24hs
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Juegos Suramericanos: QLokura convocó a 90.000 personas y los Fan Fest fueron una fiesta multitudinaria

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Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 terminaron este sábado y este lunes llegó el momento de hacer números. La Municipalidad de Santa Fe y el Gobierno provincial presentaron el balance del evento que durante 15 días tuvo como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela y que dejó cifras vinculadas al turismo, la actividad económica y la convocatoria.

En la capital provincial, el impacto económico estimado durante septiembre alcanzó los $9.049.047.000, de acuerdo con un relevamiento del Observatorio Turístico de la Subsecretaría de Turismo. Del total, el 42,4% correspondió a gastronomía, el 35,9% a alojamiento y el 21,7% a entretenimiento.

El movimiento también se reflejó en los hoteles. Los establecimientos registrados tuvieron un 81% de ocupación promedio durante septiembre, con picos del 90% en los hoteles de cuatro estrellas. Durante la segunda semana de competencias, además, la estadía promedio llegó a 6,1 noches.

Otro de los números destacados del balance fue el de los Fan Fests, que reunieron alrededor de 600.000 personas durante los 14 días de actividades en la ciudad. La propuesta sumó espectáculos, actividades culturales y gastronómicas a la agenda deportiva de los Juegos.

Cuánto incidieron los Juegos en la llegada de visitantes

El subsecretario de Deportes de la Municipalidad, Carlos Marzo, señaló que el 87% de las personas que visitaron Santa Fe durante el período lo hizo motivado por los Juegos, mientras que un 45% no conocía previamente la ciudad y llegó por primera vez a partir del evento.

Según los datos difundidos durante la conferencia, Santa Fe recibió visitantes de ocho provincias y de 12 países. También se indicó que un 45% de las familias que llegaron a la ciudad permaneció durante toda una semana.

En materia deportiva, Marzo destacó que Argentina terminó segunda en el medallero general, con 293 medallas, y que el canotaje disputado en la Laguna Setúbal fue la disciplina que más oros aportó al equipo argentino, con 10 medallas doradas.

En las competencias desarrolladas en la ciudad de Santa Fe, en tanto, Argentina consiguió 34 medallas de oro.

El balance provincial: $120.000 millones de movimiento

Desde el Gobierno provincial también difundieron números generales de los Juegos. La vocera Virginia Coudannes señaló que el evento alcanzó a 3,5 millones de personas entre las competencias y los Fan Fests, con más de 250.000 asistentes en la inauguración y más de 100.000 en el cierre.

De acuerdo con el balance presentado, la logística de los 15 días de competencia generó un movimiento económico superior a los $120.000 millones en toda la provincia, además de la llegada de más de 600.000 visitantes y turistas.

Otro de los datos aportados fue la participación de más de 200.000 alumnos y alumnas de la provincia, que recorrieron las tres ciudades sede durante el desarrollo de los Juegos.

El cierre de los Juegos Suramericanos

El cierre de los Juegos Suramericanos

El evento también dejó un componente solidario: según informó la Provincia, se recaudaron más de $1.300 millones en entradas anticipadas que serán destinados a instituciones con las que se realizaron convenios.

La conferencia de balance se realizó en el Salón Auditorio de la Casa de Gobierno y contó con representantes de la organización, funcionarios municipales y provinciales y voluntarios que participaron del desarrollo de los Juegos.

Para Santa Fe, el desafío que queda ahora es transformar esos números de convocatoria y consumo en nuevas oportunidades para recibir eventos deportivos, culturales y artísticos. Esa fue una de las principales conclusiones planteadas durante el balance oficial de una competencia que volvió a poner a la ciudad en el centro de la escena deportiva regional.

Juegos Juegos Suramericanos economía Santa Fe
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