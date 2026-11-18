El municipio mantiene dos centros de asistencia habilitados en Alto Verde y Colastiné Sur, donde permanecen alojadas 86 familias. El Paraná se encuentra en 5,85 metros en el Puerto de Santa Fe y el Salado registra 2,90 metros.

La Municipalidad de Santa Fe brinda asistencia a 275 personas afectadas por la crecida de los ríos , que permanecen alojadas en dos Centros de Asistencia Integral habilitados en Alto Verde y Colastiné Sur. Mientras continúa el monitoreo de la situación hídrica, se desarrollan tareas de prevención, acondicionamiento del sistema de protección y acompañamiento a las familias.

Según los últimos registros informados, el río Paraná se mantiene estable en 5,85 metros en el Puerto de Santa Fe , sin variaciones durante las últimas seis horas. Por su parte, el río Salado registra una altura de 2,90 metros .

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Cuántas personas permanecen alojadas en los centros de asistencia

De acuerdo con el relevamiento municipal, en el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen alojadas 248 personas, distribuidas en 77 familias. Del total, 154 son mayores y 94 menores.

En tanto, en el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur se encuentran otras 27 personas, pertenecientes a nueve familias: 18 adultos y nueve menores.

De esta manera, el municipio asiste actualmente a 275 personas, entre ellas 172 mayores y 103 menores, que integran 86 familias alojadas en ambos dispositivos.

Durante la jornada del martes, el dispositivo de salud municipal, junto con la Cruz Roja, realizó un relevamiento del estado sanitario de las personas alojadas en Colastiné Sur. También se brindaron controles generales a vecinos que se acercaron al predio.

En Alto Verde, por su parte, continúa la asistencia integral a las familias, que incluye atención sanitaria, entrega de medicamentos, controles de salud y seguimiento de tratamientos. Además, se llevan adelante tareas de limpieza y recolección de residuos.

Otro de los ejes de trabajo es garantizar la continuidad educativa de los niños y niñas alojados en el centro. Para ello, la Municipalidad articula acciones con el Ministerio de Educación y, mediante el programa MUNIBUS Educativo, realiza el traslado de los menores a sus respectivas instituciones escolares en los turnos mañana y tarde.

Trabajos preventivos en el sistema de protección hídrica

En paralelo a la asistencia a las familias, personal municipal continúa con las tareas de acondicionamiento y fortalecimiento del sistema de protección hídrica de la ciudad.

Los trabajos incluyen la limpieza de estaciones de bombeo y la preparación y el armado de cañerías y tableros eléctricos necesarios para la instalación de equipos.

También se realizan tareas de bolseo en el paraje La Boca y en Colastiné Sur, como parte de los operativos de limpieza y mantenimiento en sectores afectados por la situación hídrica.

El municipio mantiene el monitoreo de la evolución de los niveles de los ríos Paraná y Salado, además del seguimiento de las familias que viven en sectores vulnerables, con el objetivo de coordinar intervenciones preventivas y garantizar asistencia cuando sea necesario.

Las recomendaciones para los vecinos de las zonas costeras

Ante el escenario de crecida, la Municipalidad solicitó a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.

Además, recordó la importancia de no arrojar residuos en calles, canales o desagües, para evitar obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua ante eventuales lluvias.

Por último, quienes necesiten realizar consultas o solicitar una intervención municipal pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.