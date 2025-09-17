Uno Santa Fe | Santa Fe | UNL

Rectores de la UNL y UTN Santa Fe destacaron el rechazo al veto: "Estudiantes, empleados y la Universidad no pueden esperar"

En el marco de la marcha en defensa de la universidad pública, Enrique Mammarella y Eduardo Donnet celebraron la decisión de Diputados de revertir los vetos de Javier Milei, pero advirtieron que la discusión por el presupuesto nacional sigue siendo clave. “Los estudiantes, los empleados y la universidad no pueden esperar”, remarcó Mamarella.

17 de septiembre 2025 · 19:09hs
La marcha en defensa de la universidad pública en Santa Fe tuvo como protagonistas a referentes del sistema académico local. El rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, y el decano de la UTN Regional Santa Fe, Eduardo Donnet, coincidieron en la importancia de la movilización.

Ambos también valoraron la decisión de la Cámara de Diputados, que este martes rechazó los vetos de Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan.

Los rectores santafesinos marcaron la necesidad de garantizar financiamiento y estabilidad para que las universidades puedan desarrollarse en el país.

Realmente contentos. Contentos por toda la gente que en todo el país ha apoyado a la universidad y porque diputadas y diputados entendieron el momento histórico en el que estábamos”, expresó Mammarella.

En ese sentido, consideró que la sanción marca un punto de inflexión: “Esta ley cambia la base para el año que viene. Evidentemente tendrá que reacomodar los cálculos y será el Congreso que deberá reanalizar el presupuesto universitario, igual que el del Garraham en función de los vetos”.

El rector de la UNL señaló que el paso siguiente será en la Cámara alta: “Claramente hay que ir al Senado, trabajar para que también se vuelva a rechazar el veto. Después tenemos que esperar que el presidente la promulgue, trabajar fuertemente para que eso se haga y poder seguir consiguiendo los recursos que se necesitan. Los estudiantes, los empleados y la universidad no pueden esperar”.

Mamarella también analizó por qué la votación de este año tuvo un desenlace distinto al 2024: “El año pasado, muchos diputados y diputadas se abstuvieron, votaron en contra, creyendo que la ley de presupuesto 2025 resolvía el tema. Esta vez se dieron cuenta que no fue así porque no quisieron tratar la ley de presupuesto nacional; la comisión de Presupuesto y Hacienda la retiró. Entonces, claramente, nos encontramos en la situación en la que estamos hoy”.

Por su parte, Eduardo Donnet, decano de la UTN Santa Fe, remarcó que la lucha excede al ámbito académico: “Esta es una lucha de la educación de la Argentina, la que nos permite crecer, ser mejores, tener industria, tener desarrollo. La educación nos atraviesa a todos y nos da la posibilidad de crecimiento como país”.

Eduardo Donnet, decano de la UTN Santa Fe

El panorama actual en la UTN refleja la magnitud del ajuste: “Estamos recortando donde podemos, bajando presupuestos en la compra de equipamiento, desinvirtiendo en los laboratorios, lo que nos lleva evidentemente a una mala educación. Esto que hemos hecho hasta ahora, que ha sido un esfuerzo enorme para mantenerla abierta, con eso solo no alcanza. Hace falta crecer, desarrollarse, tener más estudiantes en las aulas porque es lo que nos va a permitir como país salir adelante”.

Finalmente, Donnet alertó sobre un dato crítico: “Entre el año pasado y este hemos perdido un 20% de docentes, lo que para nosotros es enorme. Son docentes formados y capacitados que nos cuesta al menos diez años recuperar”.

