El gobernador manifestó coincidencias con los proyectos que tratará el Congreso de la Nación en febrero. Sin embargo, advirtió que la modernización laboral debe proteger el entramado de empresas medianas de la provincia y pidió compensar ganancias con la baja de retenciones.

Reforma laboral y ganancias: Pullaro dijo que apoya los cambios pero exigió "una mirada Pyme" para Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , fijó su postura este miércoles respecto al paquete de reformas que el Gobierno nacional enviará al Congreso para las sesiones extraordinarias. Con un tono conciliador pero firme en la defensa de los intereses locales, el mandatario afirmó tener "muchas coincidencias" con la reforma laboral , aunque reclamó que el texto final contemple la realidad de las pequeñas y medianas empresas.

“A diferencia de otras provincias con industrias muy grandes, en Santa Fe el promedio de nuestras empresas es de entre 50 y 250 empleados” , resaltó Pullaro. Para el gobernador, la clave de la "modernización laboral" debe ser el fortalecimiento de este entramado productivo, evitando legislaciones que solo se ajusten a la escala de las grandes corporaciones.

LEER MÁS: Reforma laboral: "Santa Fe hará sugerencias, pero más allá de la ley, la Provincia tomó su iniciativa para generar empleo"

Ganancias e impuestos al agro

Respecto a la modificación de la Ley de Ganancias, Pullaro se diferenció del bloque de gobernadores que rechazan de plano la medida. Su estrategia se centra en dos ejes:

Exenciones productivas: buscará que el alivio fiscal impacte directamente en las Pymes.

Efecto virtuoso: el mandatario santafesino condicionó el éxito de la medida a una reforma tributaria más profunda. “La baja en Ganancias debe venir aparejada de la reducción de otros gravámenes, como el impuesto al cheque o las retenciones al agro”, sostuvo.

El modelo santafesino

Pullaro aprovechó para reivindicar la política fiscal de su gestión, recordando que Santa Fe fue la única provincia en implementar exenciones impositivas para el sector productivo en su última Ley Tributaria.

“Coincidimos en que tienen que seguir bajándose los impuestos, pero sin una mirada federal que incluya al campo y a la industria regional, es muy difícil que haya crecimiento dentro de la economía”, concluyó el mandatario.

La discusión formal de estos puntos en el Congreso comenzará, según lo anunciado por el Gobierno nacional, a partir del 10 de febrero.