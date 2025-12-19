Rige un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en La Capital y otros 11 departamentos

El SMN emitió el alerta naranja para los departamentos La Capital, Belgrano, San Martín, Castellanos, Las Colonias, San Jerónimo, San Javier, 9 de Julio, San Justo, General Obligado, Vera y Garay.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta naranja por tormentas fuertes para los departamentos La Capital, Belgrano, San Martín, Castellanos, Las Colonias, San Jerónimo, San Javier, 9 de Julio, San Justo, General Obligado, Vera y Garay en la provincia de Santa Fe.

Según el organismo: "El área será afectada por tormentas localmente fuertes o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas fuertes, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo de diversos tamaños, y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".

Pronóstico para el fin de semana

El Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) anticipó probables lluvias durante ambas jornadas del fin de semana y un descenso gradual de las temperaturas, especialmente en las máximas.

Para el sábado 20 de diciembre, el pronóstico indica un cielo parcial cubierto a cubierto, con mejoramientos temporales y condiciones inestables. Durante la jornada se esperan lluvias débiles a moderadas, sin descartar algunos eventos algo más intensos en forma localizada.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 21°C y una máxima de 28°C, con valores en gradual descenso a lo largo del día. Los vientos serán moderados a regulares por momentos, provenientes del sector nor/noreste, rotando hacia el sur y posteriormente al este/sureste.

Para el domingo 21 de diciembre, el CIM mantiene el panorama de inestabilidad, aunque con una leve mejora respecto del día anterior. El cielo continuará parcial cubierto a cubierto, con mejoramientos temporales y posibles lluvias débiles y dispersas durante la jornada.

Las temperaturas presentarán poco cambio en las mínimas, que se ubicarán en torno a los 21°C, mientras que las máximas descenderán levemente, alcanzando los 25°C. Los vientos serán leves, predominando del sector este/noreste, con rotaciones temporarias al nor/noreste.