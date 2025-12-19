Uno Santa Fe | Santa Fe | alerta naranja

Rige un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en La Capital y otros 11 departamentos

El SMN emitió el alerta naranja para los departamentos La Capital, Belgrano, San Martín, Castellanos, Las Colonias, San Jerónimo, San Javier, 9 de Julio, San Justo, General Obligado, Vera y Garay.

19 de diciembre 2025 · 20:58hs
Rige un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en La Capital y otros 11 departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta naranja por tormentas fuertes para los departamentos La Capital, Belgrano, San Martín, Castellanos, Las Colonias, San Jerónimo, San Javier, 9 de Julio, San Justo, General Obligado, Vera y Garay en la provincia de Santa Fe.

Según el organismo: "El área será afectada por tormentas localmente fuertes o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas fuertes, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo de diversos tamaños, y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".

Pronóstico para el fin de semana

El Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) anticipó probables lluvias durante ambas jornadas del fin de semana y un descenso gradual de las temperaturas, especialmente en las máximas.

Para el sábado 20 de diciembre, el pronóstico indica un cielo parcial cubierto a cubierto, con mejoramientos temporales y condiciones inestables. Durante la jornada se esperan lluvias débiles a moderadas, sin descartar algunos eventos algo más intensos en forma localizada.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 21°C y una máxima de 28°C, con valores en gradual descenso a lo largo del día. Los vientos serán moderados a regulares por momentos, provenientes del sector nor/noreste, rotando hacia el sur y posteriormente al este/sureste.

Para el domingo 21 de diciembre, el CIM mantiene el panorama de inestabilidad, aunque con una leve mejora respecto del día anterior. El cielo continuará parcial cubierto a cubierto, con mejoramientos temporales y posibles lluvias débiles y dispersas durante la jornada.

Las temperaturas presentarán poco cambio en las mínimas, que se ubicarán en torno a los 21°C, mientras que las máximas descenderán levemente, alcanzando los 25°C. Los vientos serán leves, predominando del sector este/noreste, con rotaciones temporarias al nor/noreste.

alerta naranja alerta tormentas
Noticias relacionadas
Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 33 barrios de la ciudad de Santa Fe.

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 33 barrios de la ciudad de Santa Fe

un camion con cerveza perdio su carga frente al hospital iturraspe: un grupo de personas se llevaron barriles al hombro

Un camión con cerveza perdió su carga frente al Hospital Iturraspe: un grupo de personas se llevaron barriles al hombro

Axel se encontraba junto a un grupo de amigos en la zona de la Costanera cuando fue impactado por un balazo

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: "Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos"

El hecho ocurrió en el tramo que une las localidades de La Pelada e Ituzaingó, a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Esperanza.

Grave accidente vial en la ruta 69S: se desplomó un puente y volcó un camión

Lo último

Rige un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en La Capital y otros 11 departamentos

Rige un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en La Capital y otros 11 departamentos

Revelan nuevos patrones de robos con inhibidores tras detener a una banda cordobesa que actuaba en la ciudad

Revelan nuevos patrones de robos con inhibidores tras detener a una banda cordobesa que actuaba en la ciudad

El exarzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, permanece internado luego de una complicación tras una intervención

El exarzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, permanece internado luego de una complicación tras una intervención

Último Momento
Rige un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en La Capital y otros 11 departamentos

Rige un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en La Capital y otros 11 departamentos

Revelan nuevos patrones de robos con inhibidores tras detener a una banda cordobesa que actuaba en la ciudad

Revelan nuevos patrones de robos con inhibidores tras detener a una banda cordobesa que actuaba en la ciudad

El exarzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, permanece internado luego de una complicación tras una intervención

El exarzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, permanece internado luego de una complicación tras una intervención

Newells tiene técnicos: la dupla Orsi-Gómez fue oficializada

Newell's tiene técnicos: la dupla Orsi-Gómez fue oficializada

Bologna jugará la final de la Supercoppa Italiana ante el Napoli

Bologna jugará la final de la Supercoppa Italiana ante el Napoli

Ovación
Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Unión entra en la recta final para renovar plateas 2026

Unión entra en la recta final para renovar plateas 2026

Unión mira de reojo el futuro de Zenón y espera que el mercado vuelva a moverse

Unión mira de reojo el futuro de Zenón y espera que el mercado vuelva a moverse

Franco Colapinto, en Argentina antes de la temporada 2026 de Formula 1: Todo es para positivo

Franco Colapinto, en Argentina antes de la temporada 2026 de Formula 1: "Todo es para positivo"

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Policiales
Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio