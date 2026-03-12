Por qué prohíben los celulares en las escuelas primarias de Santa Fe: "Los chicos están solos en el universo digital"

El psiquiatra Lucas Raspall defendió la decisión del gobierno santafesino y pidió el acompañamiento de las familias

La decisión del gobierno de Santa Fe de prohibir el uso de celulares en las escuelas primarias forma parte de una estrategia más amplia vinculada al cuidado de la infancia en el entorno digital. La medida se implementará dentro del Programa de Educación Digital y apunta a reducir la exposición temprana a las pantallas y fomentar la interacción entre los alumnos.

Uno de los impulsores de la iniciativa, el médico psiquiatra y concejal rosarino Lucas Raspall , explicó que la propuesta busca generar un cambio que trascienda las aulas.

“Acá vamos a estar empezando a hacer comunidad. Es una red entera que empieza a contener en un territorio en el que los chicos están absolutamente desprotegidos”, sostuvo.

Por qué se prohíben los celulares

Raspall remarcó que muchos chicos hoy acceden al mundo digital sin acompañamiento adulto, lo que expone a riesgos vinculados con la salud mental, el uso excesivo de pantallas y situaciones de violencia o acoso en internet.

“Ellos están con su teléfono en el universo digital sin ningún tipo de acompañamiento ni cuidado. Eso ya no puede seguir así”, afirmó.

El programa establece que los alumnos de primaria no podrán usar el celular ni siquiera durante los recreos, con el objetivo de recuperar espacios de juego, diálogo y convivencia entre los chicos.

Según el especialista, la medida responde a una necesidad de socialización. “Tienen que volver a encontrarse entre ellos, recuperar actividades propias de la infancia que hoy están mediadas por una pantalla”, explicó.

El rol clave de las familias

El psiquiatra señaló que la participación de los padres será fundamental para que la iniciativa tenga resultados. Durante una entrevista radial, advirtió que educar en el uso responsable de la tecnología es complejo cuando no existe consenso entre las familias. “Es muy difícil intentar educar dentro de casa cuando no hay acuerdo entre los padres del grupo”, sostuvo.

Por ese motivo pidió que las familias analicen el sentido de la medida antes de rechazarla. “Les pedimos que antes de cruzarse de brazos y encender resistencias, vean por qué y para qué lo hacemos”, planteó.

No es una medida contra la tecnología

Desde el gobierno provincial remarcan que el programa no busca demonizar la tecnología, sino enseñar a los chicos a utilizarla de manera responsable. “No es un programa que esté en contra de la tecnología”, subrayó Raspall. Según explicó, el objetivo es que los estudiantes puedan desarrollar un uso cuidadoso, ético, crítico y responsable de las herramientas digitales.

Para ello, el plan contempla contenidos educativos vinculados al entorno digital, redes sociales y seguridad en internet.

La mirada de los docentes

Otro de los puntos centrales del proyecto es el acompañamiento a los docentes, quienes desde hace años manifiestan dificultades para trabajar en clase con los teléfonos sobre los pupitres. “La preocupación y las dificultades que tienen por la presencia del celular en el aula es inmensa”, indicó el médico, quien recorre habitualmente escuelas de distintos niveles educativos.

En ese sentido, sostuvo que la iniciativa busca respaldar institucionalmente a los maestros, evitando que cada escuela tenga que resolver el problema por su cuenta.

Un programa con respaldo científico

La propuesta se apoya en investigaciones internacionales desarrolladas durante más de una década sobre el impacto de las pantallas en la infancia. Además, cuenta con el acompañamiento de organizaciones especializadas como Grooming Argentina y Faro Digital, que trabajan en prevención del grooming y educación digital.

Aunque el programa prioriza la concientización y el acompañamiento, el incumplimiento de las reglas podría derivar en sanciones escolares. De todos modos, Raspall aclaró que la intención no es aplicar castigos, sino construir un marco claro de convivencia. “La escuela es una institución normada. No se busca lo punitivo, pero las reglas existen y deben cumplirse”, concluyó.