Sadop no adhiere al paro de este jueves pero convocó a una movilización en rechazo a la reforma jubilatoria

Respecto a los argumentos que sostienen la posición del gremio de rechazar la reforma, Bayugar aseguró que "no beneficia a nadie".

El rechazo a la reforma jubilatoria: los argumentos de Sadop

"La reforma parte de una falacia, parte del hecho de decir que hay un déficit. Si hay acreencias y créditos para percibir, no es déficit es mala gestión, nada más", sostuvo el titular del gremio.

En tal sentido, remarcó: "Se habla de déficit pero no se dice nada de que Nación no está pagando y la provincia no está haciendo nada". Asimismo, argumentó: "Tampoco se dice absolutamente nada de que hay municipios y comunas en que el 50% de los empleados están en negro. Eso no solo es un déficit de aportes a la caja sino que además es un delito".

pedro bayugar.jpg Pedro Bayugar, titular Sadop. UNO Santa Fe

"Ni la caja ni el estado provincial hacen nada para revertir esa situación. El mismo estado provincial tiene trabajadores precarizados que al pasar a planta permanente no tienen aportes, o los hicieron como monotributistas al Ansés. Son todas situaciones en donde la responsabilidad del estado provincial es muy importante y no hay ninguna orden que imponga a la caja perseguir a los deudores ", manifestó Bayugar.

El Artículo 49

La reforma planteada por el gobierno provincial, expresa en el artículo 49 que el gobierno de la provincia de Santa Fe tiene la facultad de modificar el régimen jubilatorio sin pasar por la legislatura en caso que se modifique a nivel nacional.

Al respecto, el titular de Sadop sostuvo: "Es prácticamente como transferir la caja a la nación. La jubilación tiene dos requisitos el aporte y la edad, si la edad la puede manejar el gobernador de acuerdo a la nación, ya tiene el cincuenta por ciento de la caja en su poder".