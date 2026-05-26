Lanús le ganó a Mirassol y se metió en 16avos de la Copa Sudamericana

Con la victoria por 1-0 ante Mirassol, el Granate finalizó tercero en su grupo de la Copa Libertadores y de esta manera jugará los 16avos de la Sudamericana

Lanús le ganó a Mirassol y ahora disputará los 16avos de la Copa Sudamericana.

Lanús derrotó por la mínima a Mirassol de Brasil con un triunfo que le permite quedarse con el “premio consuelo” de disputar los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 , luego del partido que disputaron esta noche, en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la sexta fecha del grupo G de la Libertadores 2026. El único gol del partido fue convertido por el mediocampista Agustín Medina, a los 21 minutos de la primera parte.

Los tres puntos permitieron que el “Granate” mantenga la tercera posición de la zona G, estaba obligado a sumar para hacerlo, y cierre el grupo con nueve puntos, ganando el acceso a los 16avos de final de la Sudamericana, certamen que ganó en el año pasado. Por su lado, Mirassol de Brasil quedó en el segundo puesto con 12 puntos, luego de la victoria de Liga de Quito de Ecuador sobre Always Ready de Bolivia.

Relegado a disputar la copa de segundo orden del fútbol sudamericano, Lanús jugará por un lugar en los octavos de final en la semana del lunes 20 de julio, poco después de la final del Mundial 2026, con rival a confirmar.

La primera llegada del partido fue del local, a los nueve minutos, con un remate desde el borde del área grande del delantero Walter Bou, que salió alto pero centralizado y fue desviado al córner por el arquero Alex Muralha.

Dos minutos más tarde, un centro con el borde externo del pie derecho del volante Agustín Medina permitió el cabezazo del mediocampista Ramiro Carrera, que buscó el primer palo pero no pudo darle precisión a su remate.

En 17 minutos, un tiro libre en el borde derecho del área grande fue rematado por el lateral Sasha Marcich, quien apuntó al segundo palo pero su disparo se fue apenas por encima del travesaño.

Embed - EL GRANATE GANÓ Y DEFENDERÁ EL TÍTULO EN LA CONMEBOL SUDAMERICANA | Lanús 1-0 Mirassol | RESUMEN

El “Granate” abrió el marcador a los 21 minutos, cuando Bou se quedó con el rebote de un córner al segundo palo y puso un centro atrás para habilitar la llegada al área de Medina, cuyo derechazo bajo y cruzado se convirtió en el 1-0.

A los 41 minutos, el extremo Eduardo Salvio desbordó por derecha y puso un centro al primer palo, para que Bou anticipe y cabecee, pero su tiro salió ancho por el poste izquierdo de Muralha.

Ya en la segunda etapa, a los cinco minutos y tras una buena combinación por izquierda, Carrera avanzó por el costado y cruzó un remate bajo, que se fue por el segundo palo y Salvio quedó muy cerca de poder empujarlo al gol.

La misma fórmula se repitió a los 28 minutos del segundo tiempo, con una gambeta y centro por izquierda, esta vez del mediocampista Dylan Aquino, que Salvio se tiró al suelo para empujar al gol, aunque no lo consiguió.