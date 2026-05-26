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Creció un 10% la mora de impuestos en Santa Fe desde 2023: los santafesinos deben más de $20.000 millones

La Provincia puso en marcha un régimen especial para saldar deudas de Patente, Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos con hasta 36 cuotas y tasas reducidas. Desde el Gobierno aclararon que “no es una moratoria” porque no incluye perdón de intereses ni quita de capital.

26 de mayo 2026 · 19:54hs
Plan Especial de Pago 2026 en Santa Fe

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Plan Especial de Pago 2026 en Santa Fe

La mora en el pago de impuestos provinciales sigue creciendo en Santa Fe y ya supera los $20.000 millones, según reconoció el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez.

En ese contexto, el Gobierno provincial lanzó un nuevo plan especial para facilitar la regularización de deudas tributarias mediante financiación online y cuotas con tasas reducidas.

El programa alcanza a obligaciones vencidas hasta el 31 de marzo de 2026 e incluye deudas de Impuesto Inmobiliario, Patente, Ingresos Brutos y Sellos. Los contribuyentes podrán adherirse hasta el 31 de julio mediante un trámite completamente digital.

LEER MÁS: El plan de desendeudamiento de Santa Fe superó los 11.000 trabajadores adheridos en solo 10 días

No es una moratoria”, aclaró Galíndez durante una entrevista radial. Y explicó la diferencia: “En este caso no hay condonación de deuda ni reducción de intereses. Lo que estamos brindando es una financiación mucho más barata que la habitual”.

Según detalló el funcionario, la intención es evitar perjudicar a quienes mantienen sus obligaciones fiscales al día. “Respetamos a los buenos contribuyentes. Por eso no hay perdón de deuda, sino facilidades de pago para quienes se atrasaron por distintas circunstancias”, sostuvo en declaraciones a la emisora LT10.

Creció el endeudamiento tributario

Galíndez reveló que el nivel de endeudamiento de los contribuyentes santafesinos aumentó en los últimos años. “Desde 2023 en adelante, la deuda creció un 10%”, indicó.

Actualmente, la Provincia mantiene niveles de cobranza de entre el 60 y el 62%, mientras que gran parte de las obligaciones impagas corresponden a contribuyentes con atrasos recientes, de entre 12 y 24 meses.

“Las circunstancias macroeconómicas son complejas, la actividad económica está estacionada y hay falta de financiamiento al sector privado. Esto busca darle una oportunidad tanto a empresas como a personas para regularizar sus deudas”, afirmó.

El subsecretario explicó además que la composición de la deuda varía según el tributo. En el caso de Ingresos Brutos, predominan pequeños y medianos contribuyentes vinculados a la actividad económica. En tanto, en el Impuesto Inmobiliario aparecen principalmente personas físicas, jubilados y trabajadores. La deuda de Patente combina tanto empresas como particulares.

Cómo funcionará el plan de pagos

El nuevo régimen habilitado por la Administración Provincial de Impuestos (API) contempla distintas alternativas de financiación.

Según informó el Gobierno provincial, habrá planes de hasta 12 cuotas sin interés en algunos casos y opciones de hasta 36 cuotas con una tasa mínima del 1,5% mensual.

La adhesión se realiza de manera online a través del portal de Gestión Ciudadana de la Provincia, donde el contribuyente deberá generar la liquidación de la deuda y luego seleccionar el “Plan Especial de Pago 2026”.

Para completar el trámite será necesario contar con CUIT y clave fiscal, además de informar datos personales, correo electrónico, teléfono y una cuenta bancaria para el débito automático de las cuotas.

La primera cuota podrá abonarse mediante transferencia, débito, tarjeta o plataformas electrónicas habilitadas.

Galíndez reconoció además que, en contextos de crisis económica, los impuestos suelen ser una de las primeras obligaciones que se dejan de pagar. “El Estado sigue prestando servicios de salud, educación y seguridad, pero como no se cortan, muchas veces los tributos quedan relegados”, concluyó.

impuestos deuda Santa Fe endeudamiento
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