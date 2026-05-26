Desbarataron una red de apuestas ilegales en San Vicente: cuatro detenidos tras una denuncia de Lotería

La investigación se inició en enero por una presentación de la Lotería de Santa Fe. Secuestraron dinero, celulares, equipos informáticos y un arma.

Imputaciones: Los detenidos son investigados por explotación de juegos de azar ilegales y, en un caso, por tenencia ilegal de arma de fuego.

Allanamientos y secuestros: Se allanaron dos viviendas, donde se incautaron equipos informáticos, celulares, dinero y un arma de fuego.

Desbaratada red de apuestas ilegales: Se detuvo a cuatro personas en San Vicente tras una denuncia de la Lotería de Santa Fe, iniciada en enero.

Una investigación impulsada a partir de una denuncia de la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe derivó en la detención de cuatro personas acusadas de participar en una organización dedicada a la explotación de juegos de azar ilegales en la localidad de San Vicente , departamento Castellanos.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos del Departamento de Investigaciones Federales (DIF) de la Policía Federal Argentina , en el marco de una causa dirigida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La investigación comenzó en enero

La pesquisa se inició a mediados de enero, luego de una presentación realizada por la Lotería santafesina ante las autoridades judiciales. A partir de allí, se desarrollaron distintas tareas investigativas que permitieron identificar domicilios donde presuntamente funcionaban plataformas virtuales de apuestas clandestinas.

Con los elementos reunidos, el fiscal interviniente solicitó órdenes de allanamiento que fueron autorizadas por la Justicia y ejecutadas en dos viviendas de San Vicente.

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Cuatro aprehendidos y elementos secuestrados

Durante los operativos fueron aprehendidos dos hombres y dos mujeres, señalados como los principales responsables de la operatoria ilegal y que se desempeñarían como cajeros dentro de la estructura investigada.

Además, los agentes secuestraron diversos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos equipos informáticos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación vinculada a la actividad investigada.

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En uno de los procedimientos también fue hallada un arma de fuego cuya tenencia no pudo ser justificada, por lo que se sumó una nueva imputación.

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Acusados por apuestas clandestinas

Tras los allanamientos, las actuaciones fueron informadas a las autoridades de la Policía Federal y al fiscal interviniente, quien dispuso que los cuatro aprehendidos sean identificados y queden a disposición de la Justicia.

Los investigados son considerados presuntos infractores de la Ley Provincial N.º 14.235, que regula los juegos de azar en Santa Fe, además de enfrentar cargos vinculados a la tenencia ilegal de arma de fuego en uno de los casos.

La causa continúa en etapa de investigación para determinar el alcance de la operatoria y la posible existencia de más personas involucradas en el circuito de apuestas clandestinas.