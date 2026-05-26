Riestra igualó ante Palestino en el cierre de su participación en la Copa Sudamericana Deportivo Riestra rescató un empate en su visita a Chile para jugar ante Palestino. Fue 1-1 en el último partido del Malevo en la Copa Sudamericana 26 de mayo 2026 · 21:40hs

Deportivo Riestra cerró su participación en la Copa Sudamericana con un empate ante Palestino.

Deportivo Riestra finalizó su primera participación en un torneo internacional con un empate por 1-1 en su visita a Palestino de Chile, en un partido correspondiente a la fecha 6 del Grupo F de la Copa Sudamericana.

El Malevo se despidió de la Sudamericana En un duelo de equipos eliminados, el Malevo se imponía con un tanto de Juan Randazzo y lo igualó de chilena Nelson Da Silva para el trasandino, que jugó más de media hora con 10 por la expulsión de Dylan Salgado.

Deportivo Riestra quedó tercero en el grupo y en siete días chocará con San Lorenzo, en la cancha de Deportivo Morón por los 16avos de la Copa Argentina. Embed - RIESTRA SE DESPIDIÓ DE LA SUDAMERICANA CON EMPATE ANTE PALESTINO | Palestino 1-1 Riestra | RESUMEN