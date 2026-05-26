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Riestra igualó ante Palestino en el cierre de su participación en la Copa Sudamericana

Deportivo Riestra rescató un empate en su visita a Chile para jugar ante Palestino. Fue 1-1 en el último partido del Malevo en la Copa Sudamericana

26 de mayo 2026 · 21:40hs
Deportivo Riestra cerró su participación en la Copa Sudamericana con un empate ante Palestino.

Deportivo Riestra cerró su participación en la Copa Sudamericana con un empate ante Palestino.

Deportivo Riestra finalizó su primera participación en un torneo internacional con un empate por 1-1 en su visita a Palestino de Chile, en un partido correspondiente a la fecha 6 del Grupo F de la Copa Sudamericana.

El Malevo se despidió de la Sudamericana

En un duelo de equipos eliminados, el Malevo se imponía con un tanto de Juan Randazzo y lo igualó de chilena Nelson Da Silva para el trasandino, que jugó más de media hora con 10 por la expulsión de Dylan Salgado.

Deportivo Riestra quedó tercero en el grupo y en siete días chocará con San Lorenzo, en la cancha de Deportivo Morón por los 16avos de la Copa Argentina.

Embed - RIESTRA SE DESPIDIÓ DE LA SUDAMERICANA CON EMPATE ANTE PALESTINO | Palestino 1-1 Riestra | RESUMEN

Riestra palestino Copa Sudamericana
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