Deportivo Riestra finalizó su primera participación en un torneo internacional con un empate por 1-1 en su visita a Palestino de Chile, en un partido correspondiente a la fecha 6 del Grupo F de la Copa Sudamericana.
Riestra igualó ante Palestino en el cierre de su participación en la Copa Sudamericana
Deportivo Riestra rescató un empate en su visita a Chile para jugar ante Palestino. Fue 1-1 en el último partido del Malevo en la Copa Sudamericana
26 de mayo 2026 · 21:40hs
El Malevo se despidió de la Sudamericana
En un duelo de equipos eliminados, el Malevo se imponía con un tanto de Juan Randazzo y lo igualó de chilena Nelson Da Silva para el trasandino, que jugó más de media hora con 10 por la expulsión de Dylan Salgado.
Deportivo Riestra quedó tercero en el grupo y en siete días chocará con San Lorenzo, en la cancha de Deportivo Morón por los 16avos de la Copa Argentina.