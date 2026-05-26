Beto Fernández: "Unión puede vivir lo de Belgrano, está en el camino correcto"

El exvolante rojiblanco, hoy coordinador y DT de Reserva en Belgrano, habló tras la histórica consagración del Pirata y aseguró que el Tatengue está transitando un proceso similar al que desembocó en el campeonato cordobés.

La explosión de alegría que vive Belgrano tras obtener el primer título de Primera División de su historia todavía se siente con fuerza en Córdoba. Y uno de los protagonistas silenciosos de ese proceso es Norberto Fernández, histórico exjugador de Unión y actual entrenador de la Reserva pirata.

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En diálogo con LT10, el Beto repasó el recorrido que llevó a Belgrano a tocar el cielo frente a River y dejó una reflexión que rápidamente impactó en el mundo tatengue: “Unión está muy cerca de vivir algo así”.

Fernández, que lleva 17 años trabajando en la estructura futbolística de Belgrano, remarcó que el título no fue producto de una casualidad, sino la consecuencia de un proyecto sostenido en el tiempo.

Un proceso largo y sostenido

“Acá hubo años de trabajo, de sostener una idea y de no destruir todo cuando los resultados no aparecían”, explicó.

Según detalló, Belgrano atravesó momentos complejos antes de alcanzar este presente, incluso con frustraciones deportivas muy fuertes en instancias decisivas.

“Muchas veces quedábamos cerca y parecía que no se daba más. Pero el club siguió apostando a una línea, a potenciar inferiores y a mantener una base”, sostuvo.

Para Fernández, uno de los grandes aciertos estuvo en encontrar un equilibrio entre experiencia y pertenencia.

“Belgrano armó un plantel con jugadores importantes, pero también con futbolistas que sienten el club. Eso termina marcando diferencias en partidos decisivos”, afirmó.

En ese sentido, destacó especialmente a referentes como Lucas Zelarayán y Franco Vázquez, aunque también valoró la irrupción de juveniles formados en el club.

“El partido con Talleres cambió todo”

Para el Beto, el gran clic emocional del equipo apareció tras eliminar a Talleres en el clásico cordobés. “Ahí el grupo terminó de convencerse de que podía ser campeón. Se generó una energía distinta”, contó.

Belgrano Unión

Lejos de relajarse después de ese golpe histórico, Belgrano mantuvo la intensidad y luego eliminó a Unión en Alberdi. “Muchos pensaban que después de Talleres podía venir un bajón, pero ocurrió todo lo contrario. El plantel estaba totalmente enfocado”, explicó.

Y agregó: “Contra Unión fue una serie muy dura. Incluso creo que tranquilamente el que pasaba podía terminar siendo campeón”.

Unión, con bases similares

Al momento de analizar el presente rojiblanco, Fernández marcó varios puntos de contacto entre ambos clubes. “Unión tiene identidad, tiene un técnico muy identificado con el club como Leo Madelón y también una mezcla interesante entre jugadores grandes y chicos del club”, describió.

Además, valoró la competitividad que logró recuperar el equipo santafesino en los últimos tiempos. “Unión volvió a ser un equipo duro, respetado y protagonista. Eso no es poca cosa”, afirmó.

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El exmediocampista entendió además que muchas veces el paso final hacia un título depende de sostener procesos y mejorar detalles.

“A veces falta ese último escalón, esa cuota de jerarquía o de confianza en momentos claves. Pero cuando uno viene haciendo las cosas bien, termina llegando”, reflexionó.

La ilusión de Unión

Fernández no ocultó el cariño que mantiene por Unión y aseguró que sigue de cerca todo lo relacionado al club. “Siempre estoy pendiente de Unión y tengo un enorme agradecimiento por todo lo que viví ahí”, señaló.

Por eso mismo, al hablar del futuro tatengue, se mostró optimista. “Yo sinceramente creo que Unión va a terminar logrando algo importante. Está bien encaminado y trabajando seriamente. Estas cosas llevan tiempo, pero cuando hay una idea clara, tarde o temprano llegan los resultados”, concluyó.