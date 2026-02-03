Salario docente: Amsafé reclama un giro en la política paritaria del Gobierno provincial

De cara a una nueva convocatoria a paritarias, el gremio docente cuestionó la política salarial, la pérdida del poder adquisitivo y el impacto de la reforma previsional en activos y jubilados.

Luego de que el Gobierno provincial advirtiera una pronta convocatoria a paritarias , desde Amsafé expusieron las principales demandas y cuestionamientos del sector docente de cara a los encuentros, remarcando que la provincia "debe cambiar la política paritaria".

El secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, sostuvo en diálogo con Telefé Santa Fe que el ámbito paritario “debería ser un espacio de discusión y de búsqueda de consensos” y remarcó la necesidad de que se produzca un cambio en la política salarial.

“La expectativa crece para empezar a cambiar la política. Creemos que el Gobierno provincial ha tenido una política que es la de imponer en el ámbito paritario, que debería ser un ámbito de discusión y un ámbito para intentar llegar a consensos”, afirmó Alonso. En ese marco, advirtió que “la política que se impuso es una política de ajuste”.

Uno de los principales puntos planteados por el gremio es la pérdida del poder adquisitivo del salario docente. “Una de nuestras principales ocupaciones es la pérdida del poder adquisitivo en el salario docente”, señaló el dirigente sindical, y agregó: “Presenciamos con mucha preocupación cómo muchos funcionarios sostienen una mentira de que el salario le ganó a la inflación”.

rodrigo alonso amsafe.jpg El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso. José Busiemi

Cuestión salarial en paritarias

Alonso aseguró que “desde 2023 a la fecha perdimos un 33% del salario” y detalló que “el último año el incremento salarial fue del 26%, pero la inflación fue del 33%”. En el caso de los jubilados, remarcó que “tuvieron un incremento de apenas un 20%”, por lo que consideró que “está claro que el Gobierno provincial tiene que cambiar la política”.

En relación con la situación previsional, el secretario general de Amsafé cuestionó la reforma de la Caja de Jubilaciones. “Se sancionó la ley de reforma previsional, supuestamente porque había déficit en la Caja de Jubilaciones. Esta reforma que aparentemente nos decían que no iba a afectar a los jubilados los terminó afectando”, afirmó. Además, reclamó: “Basta de pagarle a 60 días los aumentos a los jubilados”.

Jubilados docentes

También señaló diferencias en los tiempos de cobro entre docentes activos y jubilados. “Los primeros días de diciembre los activos percibimos un 3,8% por sobre lo que se comunicó en la paritaria y los jubilados recién lo están percibiendo ahora”, indicó, y subrayó: “Queremos que los incrementos sean simultáneos para activos y jubilados”.

Otro de los puntos mencionados por Alonso fue la falta de cumplimiento de acuerdos paritarios vinculados a concursos y traslados. “En el acta paritaria firmada en mayo de 2024 se había establecido que habría concursos y traslados. Este gobierno discontinuó esto y los suspendió”, explicó. Según indicó, esta situación “origina que compañeros que titularizaron y quieran llegar más cerca de su hogar no lo pueden hacer porque no hay traslado”.

Finalmente, desde Amsafé cuestionaron la implementación de políticas educativas sin la participación del sector docente. “No puede ser que el Gobierno implemente estrategias pedagógicas sin consultas con los docentes”, sostuvo Alonso, y agregó: “Llevan adelante un plan de alfabetización que es de una fundación educativa que es dueña de una empresa de cosméticos”. En ese sentido, concluyó: “Es necesario que la voz de los trabajadores de la educación esté presente en las discusiones pedagógicas”.