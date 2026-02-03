Clima en Santa Fe: rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico para este martes se espera una temperatura máxima de 36 °C para Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una alerta de nivel amarillo por calor extremo para toda la provincia de Santa Fe . Las temperaturas que se registrarán pueden tener efecto leve a moderado en la salud y ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años, y con enfermedades crónicas.

Para Santa Fe el organismo prevé para hoy una jornada con cielo despejado a parcialmente nublado, con una temperatura máxima que llegaría a los 36 grados. Cuando eran poco más de las 7, la humedad estaba en 83 por ciento, el viento soplaba del norte a 6 kilómetros por hora, la presión atmosférica era de 1004,4 hectopascales, y la visibilidad era de 12 kilómetros.

Qué dice sobre el clima en Santa Fe la Fich-UNL

Las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, si bien se observa todavía la presencia de un sistema de baja presión en la región central del país, el sistema frontal relativamente frío alcanza la región central del país. No obstante ello, nuevamente dicho sistema carece de la suficiente potencia para generar un cambio significativo, por lo que mientras se espera un comportamiento similar al observado los últimos días hasta por lo menos el día jueves, se podría observar alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada del día viernes, generando un leve alivio en el comportamiento de las temperaturas máximas durante el fin de semana. Por lo que se espera para lo que resta de la jornada en el área de influencia:

Cielo despejado, con alguna nubosidad variable por momentos. Condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas con suave tendencia en ascenso. Vientos calmos a leves predominando del sector este, rotando al nornordeste por momentos.

Cómo seguirá el tiempo

El miércoles, la Estación Meteorológica de la Fich anticipa cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variada por momentos. Condiciones inestables. Temperaturas en suave ascenso. Vientos leves a moderados predominando del sector nornordeste.

Por otro lado el jueves cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos. Condiciones inestables. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso. Vientos calmos a leves de direcciones variables.

Y el viernes, cielo parcial nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables, con tendencia a mejorar lenta y gradualmente. Alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas en descenso. Vientos moderados a regulares del sector sudsudeste.

Cómo cuidarse ante el calor extremo

Hidratación: el cerebro es uno de los órganos más sensibles a los cambios de temperatura y a la deshidratación. La deshidratación afecta gravemente al cerebro, que es 85% agua, causando "niebla mental", dificultad de concentración, fatiga, dolores de cabeza y alteración en el rendimiento cognitivo (memoria, atención, toma de decisiones) al ralentizar la comunicación neuronal y alterar su forma y actividad, pudiendo llevar a problemas graves si es severa. Por esta razón, es fundamental tomar agua de manera frecuente, incluso sin sentir sed, evitar la exposición al sol en horas pico y sostener rutinas de descanso.

Actividades recreativas: en momentos donde hay más tiempo para el ocio, los juegos de mesa, la lectura y los encuentros sociales favorecen la estimulación cognitiva y el bienestar emocional. Es importante pensar actividades para ancianos, que sean refrescantes y seguras, enfocándose en la hidratación y evitando horas picos de sol. La natación, el aquagym, los paseos tranquilos en parques al atardecer son buenas recomendaciones.

Actividad física: hacer ejercicio con calor aumenta el riesgo de sobrecalentamiento, deshidratación y golpes de calor, especialmente para adultos, ya que el cuerpo lucha por regular su temperatura. La recomendación es entrenar temprano/tarde, elegir lugares frescos o climatizados, beber mucha agua, usar ropa ligera y adaptar la intensidad, evitando las horas centrales del día, donde el sol es más fuerte y el riesgo es mayor. Se recomiendan caminatas y ejercicios moderados, adaptados a cada persona, para favorecer la salud cerebral.

Alimentación: se sugiere una alimentación saludable para el cerebro. Esta se basa en nutrientes clave como omega-3 (pescado azul, nueces, semillas de lino), antioxidantes (arándanos, frutas y verduras coloridas, chocolate negro) y vitaminas del grupo B (huevos, legumbres, carne roja), además de carbohidratos complejos (cereales integrales) y proteínas para energía y neurotransmisores, mientras se mantiene la hidratación con agua y se limitan alimentos procesados para proteger contra inflamación y deterioro cognitivo.

Descanso y rutinas: dormir bien y mantener horarios regulares, aun en vacaciones, es esencial para la memoria, la atención y el estado de ánimo. El descanso adecuado permite que el cerebro se recupere y procese la información del día.