Refuerzan el premio para docentes con asistencia perfecta: confirmaron la fecha de pago

El 13 de febrero cobrarán un premio especial los docentes que no hayan tenido inasistencias

A casi dos años de la implementación del Premio a la Asistencia Perfecta, en vista de los resultados obtenidos y en diálogo con docentes y directivos , el Gobierno de la Provincia de Santa Fe anunció este martes que se introducirán adecuaciones.

Las correcciones al plan son para para brindar un reconocimiento especial a un conjunto de docentes que garantizaron a lo largo del año continuidad pedagógica y mejores aprendizajes.

La medida establece el reconocimiento del monto no percibido –tanto mensual como trimestral– para 8.517 docentes que registraron una o dos ausencias durante 2025. En la misma línea de reconocimiento, se les otorgará el equivalente a un premio trimestral extra a 15.309 docentes que tuvieron 0 inasistencias.

La implementación de la medida significará una inversión total de $ 5.349.907.000, beneficiará a 23.826 docentes y se abonará el próximo viernes 13 de febrero.

Premiar a docentes por la continuidad de los aprendizajes

Durante el anuncio, la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín, destacó: “Fue una decisión política impulsada por el gobernador Pullaro, de trabajar para lograr la continuidad de los aprendizajes con los chicos y maestros en las aulas”, porque según consideró, “era una condición indispensable mejorar un sistema que presentaba altos niveles de ausentismo y estaba desordenado”.

La funcionaria detalló los resultados de Asistencia Perfecta: “En 2023 fueron 8.898 los docentes que registraron hasta 2 inasistencias, mientras que en 2025 fueron 23.826, lo que significa 167,7% más”, afirmó. En tanto, agregó que la tendencia comenzó en mayo de 2024, “que fue el primer mes completo de vigencia del programa, superando los 20.000 docentes que obtuvieron el premio y sostuvo una tendencia que se fue afirmando, arrojando en diciembre de 2025, más de 59.000 docentes premiados”.

Por su parte, la secretaria de Hacienda, Belén Echeverría, destacó: “Más de 60% de los recursos que insume el premio Asistencia Perfecta provienen de los propios ahorros que se generan en el sistema, del uso adecuado de los recursos públicos y de una política pública que demostró ser eficiente y nos permitió monitorearla en el tiempo, por lo que hoy estamos financiando este premio con los recursos que surgen destinados al sistema educativo”.