Refuerzan el premio para docentes con asistencia perfecta: confirmaron la fecha de pago

Reconocerán a maestros que no faltaron o tuvieron como máximo 2 inasistencias en 2025

3 de febrero 2026 · 10:54hs
El 13 de febrero cobrarán un premio especial los docentes que no hayan tenido inasistencias

El 13 de febrero cobrarán un premio especial los docentes que no hayan tenido inasistencias

A casi dos años de la implementación del Premio a la Asistencia Perfecta, en vista de los resultados obtenidos y en diálogo con docentes y directivos, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe anunció este martes que se introducirán adecuaciones.

Las correcciones al plan son para para brindar un reconocimiento especial a un conjunto de docentes que garantizaron a lo largo del año continuidad pedagógica y mejores aprendizajes.

La medida establece el reconocimiento del monto no percibido –tanto mensual como trimestral– para 8.517 docentes que registraron una o dos ausencias durante 2025. En la misma línea de reconocimiento, se les otorgará el equivalente a un premio trimestral extra a 15.309 docentes que tuvieron 0 inasistencias.

La implementación de la medida significará una inversión total de $ 5.349.907.000, beneficiará a 23.826 docentes y se abonará el próximo viernes 13 de febrero.

Premiar a docentes por la continuidad de los aprendizajes

Durante el anuncio, la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín, destacó: “Fue una decisión política impulsada por el gobernador Pullaro, de trabajar para lograr la continuidad de los aprendizajes con los chicos y maestros en las aulas”, porque según consideró, “era una condición indispensable mejorar un sistema que presentaba altos niveles de ausentismo y estaba desordenado”.

La funcionaria detalló los resultados de Asistencia Perfecta: “En 2023 fueron 8.898 los docentes que registraron hasta 2 inasistencias, mientras que en 2025 fueron 23.826, lo que significa 167,7% más”, afirmó. En tanto, agregó que la tendencia comenzó en mayo de 2024, “que fue el primer mes completo de vigencia del programa, superando los 20.000 docentes que obtuvieron el premio y sostuvo una tendencia que se fue afirmando, arrojando en diciembre de 2025, más de 59.000 docentes premiados”.

Por su parte, la secretaria de Hacienda, Belén Echeverría, destacó: “Más de 60% de los recursos que insume el premio Asistencia Perfecta provienen de los propios ahorros que se generan en el sistema, del uso adecuado de los recursos públicos y de una política pública que demostró ser eficiente y nos permitió monitorearla en el tiempo, por lo que hoy estamos financiando este premio con los recursos que surgen destinados al sistema educativo”.

