Asistencia Perfecta: reconocerán a docentes que no faltaron o tuvieron como máximo 2 inasistencias en 2025

Además, se otorgará el equivalente a un premio por asistencia perfecta trimestral adicional a quienes no hayan tenido ninguna inasistencia

El Gobierno de Santa Fe anunció este martes una serie de modificaciones en el programa Asistencia Perfecta , con el objetivo de ampliar el alcance del incentivo y reconocer a docentes que, pese a registrar una o dos inasistencias durante el año, garantizaron la continuidad pedagógica en las aulas.

Autoridades provinciales precisaron que la medida beneficiará a 23.826 docentes y demandará una inversión total de $5.349.907.000 .

Según se informó oficialmente, tras casi dos años de implementación del programa, se resolvió reconocer el monto no percibido –tanto mensual como trimestral– a quienes tuvieron una o dos inasistencias justificadas durante 2025. En paralelo, quienes no registraron ninguna falta recibirán el equivalente a un premio trimestral adicional, reforzando el estímulo al presentismo.

Incentivo Asistencia Perfecta

El programa Asistencia Perfecta contempla un incentivo mensual y otro trimestral destinado a premiar la asistencia regular frente al aula. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que se trata de una política orientada a reducir los niveles de ausentismo detectados antes de su puesta en marcha y a fortalecer los aprendizajes de los estudiantes.

La iniciativa fue presentada en abril de 2024. En aquella oportunidad, el ministro de Educación de la provincia, José Goity, sostuvo que el objetivo era “premiar a los docentes que acompañan los aprendizajes”.

Con estas adecuaciones, el Gobierno provincial busca consolidar el programa, ampliar el universo de beneficiarios y reforzar el reconocimiento a quienes sostuvieron el ciclo lectivo con regularidad durante el año.