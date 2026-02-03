El gran déficit que evidencia Colón en este mercado de pases

Si bien el mercado de pases de Colón es auspicioso en cuanto a los jugadores que llegaron, a todas luces aún no se reforzó en una posición crucial

Al plantel de Colón le falta un enganche para cerrar un muy buen mercado de pases.

En este mercado de pases, la dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto sumaron 16 refuerzos, conformando un plantel muy competitivo.

Los jugadores llegaron en tiempo y forma lo que sin dudas es un dato positivo. Y todos ellos fueron pedidos por el técnico Ezequiel Medrán, siendo la excepción Federico Lértora.

Se sumaron nombres importantes, con trayectoria en Primera División y también en la Primera Nacional, algunos de ellos con un presente auspicioso y que despiertan ilusión.

Sin embargo, cuando se hace un análisis más riguroso del mercado de pases, el gran déficit que sobresale, tiene que ver con una posición determinante en la que Colón no se reforzó.

Y es que aún no llegó un enganche, un mediocampista creativo, como por ejemplo Colón tenía el año pasado con Christian Bernardi o Luis Miguel Rodríguez. Y en 2024 con Alexis Sabella y Brian Guille.

De esos jugadores, que en un partido cerrado, pueden abrirlo con un pase filtrado, una pelota quieta o una maniobra individual para salirse del libreto.

Por la conformación del plantel, se observa que hay dos jugadores por puesto y eso es saludable, pero da la sensación que sobran volantes centrales con similares características, como así también extremos que jueguen por afuera.

Pero carece de un conductor, que no siempre es necesario contar, pero sí para determinados contextos. Así las cosas, la incorporación de un enganche o de un volante creativo, debiera ser la frutilla del postre, para completar el plantel.

A 11 días del debut de Colón ante Deportivo Madryn, es el principal y quizás único déficit que presenta el mercado de pases del Sabalero. Y es por eso que la búsqueda apunta en esa dirección.

En una categoría en la que la mayoría de los partidos se gana mediante la intensidad y el rigor físico, nunca está de más contar con un jugador distinto, ese que frene el balón, piense y actúe en consecuencia. Y eso es lo que falta en Colón.