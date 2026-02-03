Uno Santa Fe | Ovación | Karim Benzema

Luego del escándalo, Benzema deja el Al Ittihad y jugará en Al Hilal

El delantero francés Karim Benzema es nuevo jugador del Al Hilal, actual líder de la liga de Arabia Saudita

3 de febrero 2026 · 11:11hs
Benzema es nuevo refuerzo del Al Hilal. 

El delantero francés Karim Benzema dejó el Al Ittihad de Arabia Saudita luego de un escándalo protagonizado en los últimos días y se convirtió en nuevo jugador del Al Hilal, del mismo país.

Benzema cambia de equipo

La polémica entre Benzema y el Al Ittihad comenzó cuando el delantero rechazó la propuesta de renovación al considerarla como “insultante”. Incluso aseguró que “equivaldría a jugar gratis”. Cabe mencionar que actualmente el francés tiene un salario cercano a los 100 millones de euros anuales.

Fue por esto que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que se encarga de administrar al Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal y Al Nassr, tomó cartas en el asunto rápidamente y se movió para que el ganador del Balón de Oro 2022 arribe al Al Hilal, que actualmente lidera la Liga Profesional Saudí con 47 puntos sobre 57 posibles.

La noticia había sido confirmada por el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en mercados de pases. “Acuerdo sellado tanto club a club con Al ittihad y en términos personales”, fue el mensaje que compartió en sus redes sociales.

En las últimas horas, el Al Hilal oficializó la llegada del galo, quien incluso ya le dejó un mensaje a los fanáticos: “Estoy feliz de verlos aquí, los veo pronto”.

Durante su estadía en el Al Ittihad a mediados del 2023, Benzema disputó 83 partidos, en los que anotó 54 goles y repartió 17 asistencias. En dicho lapso, pudo conquistar la Liga Profesional Saudí y la Copa Rey de Campeones 2025.

Karim Benzema Al Ittihad Al Hilal
