Salarios públicos: la negociación sigue y el gobierno promete no "saltar ningún mes"

En ese sentido, aclaró que el pago del aumento correspondiente al mes de julio no está en discusión, aunque el acuerdo final se cierre en agosto. “El paso del tiempo en los acuerdos no va a ir en detrimento del salario, no se salteará ningún mes”, garantizó.

Ajuste nacional y recursos provinciales

El funcionario advirtió que el principal obstáculo en la negociación salarial es la situación macroeconómica nacional, marcada por una baja en los niveles de recaudación y una política de restricción financiera hacia las provincias. “El Gobierno nacional no solo ajusta sobre su propia administración, sino que arrastra a todas las provincias en esta contracción económica”, expresó.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo en términos de recaudación propia, pero la caída en los recursos coparticipables complica esta discusión”, explicó. Según el ministro, Santa Fe está trabajando para contrarrestar los efectos del ajuste nacional, que tiene como uno de sus impactos colaterales la dificultad para sostener los salarios estatales.

Sin cláusula automática

Consultado sobre la posibilidad de incorporar una cláusula de actualización automática, el ministro descartó esa opción. “No hace falta establecer cláusulas mientras la mesa siga abierta. La propuesta se construirá en base a datos y posibilidades concretas”, sostuvo.

Además, aclaró que no se está discutiendo un porcentaje concreto, sino criterios. “Los dos ejes son siempre los mismos: las posibilidades del gobierno y la necesidad de preservar el poder adquisitivo. A veces componer esas dos variables es complejo”, señaló.

Elecciones y contexto económico

Olivares también se refirió al impacto que podría tener el escenario electoral nacional en las expectativas económicas. “Las elecciones intermedias siempre inciden sobre la política económica nacional, ya sea para convalidar o no un modelo. Eso genera incertidumbre, y todos —los gremios, el gobierno— somos parte de ese juego de expectativas”, reconoció.

Por último, reafirmó la voluntad del Ejecutivo de alcanzar un acuerdo. “Vamos a seguir buscando alternativas. Hay un compromiso firme con esta paritaria y con los trabajadores públicos, que son quienes prestan los servicios fundamentales a todos los santafesinos”, concluyó.