Salud confirmó que ya están disponibles los 10 mil tests de detección rápida

La ministra de Salud provincial Sonia Martorano confirmó que la provincia ya cuenta con los 10 mil tests serológicos de detección rápida, que envió la Nación para para examinar a los agentes de salud y al resto de la población ante el ascenso de la curva de contagios. Las pruebas comenzarán la semana próxima y será inicialmente en el personal de salud.

"Tenemos esta cantidad para comenzar, pero tenemos la posibilidad de tener muchos más", apuntó Martorano. El análisis consiste en tomar una muestra de sangre, que permite saber si la persona ha estado en contacto con el virus y si tiene anticuerpos de Covid-19. "En 20 minutos podemos saber los resultados", indicó.

"Esto nos permite saber el nivel de prevalencia y para saber si la persona que estuvo en contacto con el virus ha desarrollado anticuerpos, aunque puede que no haya desarrollado", repasó la ministra en "El primero de la mañana", de LT8. Y agregó que "si en algún casos se genera alguna duda, la persona testeada será sometida a un hisopado".

"Estos testeos van a estar disponibles a partir de la semana próxima y vamos a comenzar inicialmente en el personal de salud", apuntó.

Por otra parte, la titular de la cartera sanitaria se refirió al aumento de casos en toda la provincia, que van en consonancia con los casos nacionales, aunque muy por debajo de las cifras que se vienen registrando a menudo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Santa Fe ostenta 2.431 casos y 25 fallecidos desde que comenzó la pandemia, con 1.496 pacientes recuperados.

Es por eso que Martorano llamó a no relajarse en los cuidados y no atemorizarse ante el aumento de la curva de casos de coronavirus. "Hago un llamado a que nadie tenga miedo porque estamos conviviendo con un virus y esta convivencia se va a sostener, de modo que no tenemos que estar paralizados. Estamos subiendo a la montaña y los casos van a seguir subiendo", señaló.

En tal sentido, la funcionaria provincial aseguró que "el único secreto que tenemos es el control, el distanciamiento y la utilización del barbijo. Eso va a hacer que no tengamos tantos contagios todos juntos, ya que lo ideal es que sea en un período prolongado".

Pese al aumento de casos positivos, que en las últimas 24 horas se registraron 156 en todo el territorio provincial, Martorano sostuvo que el sistema de salud no está sobrepasado. "Eso es un muy buen dato, además de que hay una muy buena articulación público-privada. De algún modo esto se debe a que hubo una buena preparación y una buena lectura del panorama mundial", destacó.

A su vez, dijo que la curva de contagios "se esperaba, más allá de que cada muerte es un dolor para nosotros porque detrás hay una familia".