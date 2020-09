Embed

Por eso la intendenta de San Guillermo, Romina López, aseguró a UNO Santa Fe que en esa localidad todavía no hubo casos y que están extremando los controles. "Hoy estamos mandando dos muestras a analizar, de las cuales una corresponde a una agente de seguridad que no es de la localidad pero que vino a prestar servicios a San Guillermo, empezó con los síntomas y se la hisopó acá. Pero aún no tenemos positivos en San Guillermo", aseguró e indicó que la agente policial fue aislada en el centro municipal montado para tal fin al aguardo de los resultados.

El trabajo preventivo comenzó el 18 de marzo, dos días antes del inicio de la cuarentena que se decretó a nivel nacional. Allí se tomó la determinación de cerrar los ingresos a la ciudad con puestos de control. En ese sentido, López agregó que cuando que hace unos días Suardi tuvo su primer caso, se intensificaron aún más los controles en los ingresos a la ciudad y sólo se dejaron habilitados dos puestos que fueron reforzados con la policía provincial.

"Al ser una ciudad de 10.000 habitantes es más fácil. La gente es muy responsable y nos avisa cuando va a salir. Siempre les pedimos a las personas que van a salir de la ciudad que nos consulten antes para que nosotros les podamos dar las recomendaciones para que se cuiden", añadió.

Además, López dijo que una de las primeras acciones del municipio fue hacer una capacitación en cada rubro del comercio local para hacer un manejo responsable de las actividades cuando se permitió la flexibilidad y la apertura de los negocios.

"Al principio, cuando estábamos con una cuarentena bien dura y nosotros queríamos flexibilizar llegamos a tener una advertencia del gobierno provincial. Por eso armamos una capacitación rubro por rubro y diseñamos protocolos muy estrictos, que después fueron tomados por la provincia. Pero principalmente, gran parte de todo esto pasa por la responsabilidad de la gente", reconoció.

La intendenta también dijo que ese trabajo significa un gran desgaste para el equipo de salud de la Municipalidad porque cada persona que va a salir de la ciudad lo tiene que reportar y eso significa, también, un trabajo de concientización para que mantenga los cuidados necesarios para no contagiarse.

Mientras que al ser consultada sobre si hay restricciones para el ingreso de personas que llegan de otras localidades, López respondió: "Eso lo vamos midiendo en base a cómo va avanzando la pandemia. Cuando Suardi tuvo su primer caso hace una semana, cerramos y no dejamos que nadie entre, ni aunque sea de zona blanca, es decir de un lugar que no tiene contagios".

"Hoy volvimos a abrir para las localidades del departamento que no tienen casos, pero eso lo vamos variando semana a semana de acuerdo a cómo van surgiendo los contagios", dijo y señaló: "Por eso insistimos con que la gente consulte antes de salir, porque de una semana a la otra vamos variando los ingresos de acuerdo a los contagios que haya en las localidades vecinas".

La ciudad de San Guillermo cuenta con dos ingresos. Uno es por la zona rural y otro por la zona urbana. Además hay otro que es el de un barrio que está separado del resto de la localidad por la ruta provincial 23, lo que exige un mayor cuidado de ese barrio en particular. Pero la estrategia de esa ciudad está basada en un riguroso control en los otros dos puestos en los accesos principales.

Las 56 ciudades con casos positivos de coronavirus en la provincia suman en total 25.648 infectados y representan el 87 por ciento del total de los casos. Este martes, el Ministerio de Salud informó en su boletín epidemiológico 29.192 infectados a lo largo y ancho de la provincia. Si se profundiza el análisis, se desprende que apenas cinco ciudades concentran el 67 por ciento de enfermos.

Ellas son:

Rosario 14.450 casos

Santa Fe: 2.021

Venado Tuerto: 1.284

Villa gobernador Gálvez: 921

Casilda: 878

San Guillermo y una elección pendiente

La localidad de San Guillermo, departamento San Cristóbal, dejó de ser comuna para ser ciudad hace menos de cinco años. Su primer intendente fue Daniel Martina, hombre del justicialismo que falleció el 25 de agosto del año pasado. Por eso la provincia había determinado la realización de elecciones que permitan elegir a la persona que complete el mandato de Martina que vence en diciembre de 2021. Las Paso fueron el 1 de marzo de este año y las generales iban a ser el 10 de mayo. Pero la pandemia lo cambió todo.

El 2 de abril pasado el gobernador Omar Perotti firmó el Decreto Nº 310 con el que suspendió los comicios generales ante las disposiciones nacionales de aislamiento social, preventivo y obligatorio. En esos días las estimaciones de las autoridades marcaban que el pico de la pandemia llegaría a mediados de mayo.

Sin embargo, las medidas preventivas permitieron que la aceleración de la curva de casos en la provincia recién se comenzara en agosto y amenace con recrudecer la situación en lo que queda de septiembre y en octubre. Pese a esa situación hasta hoy la localidad de San Guillermo se mantiene invicta, sin contagios.

"Por el momento no tuvimos ninguna información de parte de la provincia sobre si hay o no fecha para realizar las elecciones generales. Hace un mes el Partido Justicialista nos pedía que firmemos una solicitud al gobernador para que llame a elecciones, basados en la experiencia de Río Cuarto, Córdoba –donde se habían suspendido los comicios locales y se iban a realizar el 27 de septiembre, pero por la situación sanitaria se volvieron a postergar para el 29 de noviembre–, pero nosotros consideramos que es el gobernador el que conoce la situación epidemiológica y es quien debe decidir cuándo se hacen", argumentó López.

"El tiempo nos terminó dando la razón –agregó– porque hace un mes querían que firmemos eso y nosotros lo dejamos en manos del gobernador para cuando lo considere adecuado. Un mes después nos damos cuenta de que teníamos razón porque en la zona hay muchos casos, como en Suardi. Nosotros ahora tenemos dos casos sospechosos. No tenemos problemas de ir a elecciones, pero eso depende del gobernador que incluso es del mismo partido político que el candidato Luciano Parola", el sobrino del exministro de Salud de Omar Perotti.

En el momento del deceso de Daniel Martina (PJ), Romina López (PRO) ocupaba la presidencia del Concejo y por eso quedó a cargo del Ejecutivo. El gobierno provincial convocó a elecciones y las Paso se realizaron el 1 de marzo. Allí López se impuso en las internas al radical Pedro Morini (quien fue ministro de Obras Públicas de Miguel Lifschitz) y en la individual fue la candidata más votada, con el 46,6 por ciento de los votos. "Nosotros hicimos la prueba piloto de la opción que tiene hoy la oposición en la provincia al unirnos el PRO y el radicalismo y armamos Somos San Guillermo. Si sumamos los votos de Pedro Morini y los nuestros sacamos el 66 por ciento", afirmó.

La actual intendenta advirtió que también se puede dar una situación extraña donde San Guillermo tenga que ir dos veces a las urnas en un año para elegir intendente. López hizo la salvedad de que la Ley de Municipios y Comunas lo que establece es que si falta menos de un año para que venza el mandato de un intendente y fallece no hace falta realizar un acto comicial para elegir a un nuevo intendente que complete el mandato, si no que el presidente del Concejo es quien debe hacerse cargo del Ejecutivo. Hasta ahora eso es lo que sucedió y la pandemia no dejó que se complete el proceso electoral. La pregunta que queda en el aire es si habrá o no convocatoria para las elecciones generales.