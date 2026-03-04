Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe acusa el impacto de la recesión: los ingresos provinciales vuelven a caer en términos reales y enciende las alarmas

En febrero la baja fue del 8,1% interanual ajustada por inflación. También retrocedieron los recursos por coparticipación, en línea con la tendencia nacional

4 de marzo 2026 · 08:44hs
Santa Fe acusa el impacto de la recesión: los ingresos provinciales vuelven a caer en términos reales y enciende las alarmas

La sostenida desaceleración de la economía nacional comienza a sentirse con mayor fuerza en las cuentas públicas provinciales. En ese contexto, el gobierno de Santa Fe sigue de cerca la evolución de sus ingresos, que muestran un deterioro tanto en la recaudación propia como en los fondos que llegan por coparticipación federal.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal reveló que todas las jurisdicciones del país registraron retrocesos en sus recursos, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exhibiendo la caída más marcada y Salta la más moderada.

En declaraciones a Radiópolis (Radio 2), el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, señaló que la situación “está afectando a todas las provincias y al propio Estado nacional”, y precisó que en Santa Fe la recaudación “por segundo mes consecutivo en el año ha caído en términos reales”.

El funcionario explicó que tanto la comparación interanual de enero 2026 contra enero 2025 como la de febrero 2026 contra febrero 2025 arrojan resultados por debajo de la inflación, tendencia que también se repite en el acumulado del primer bimestre.

Pablo olivares.jpg

Cifras

De acuerdo con el informe, en febrero la provincia recibió $463.176 millones, lo que implica una variación nominal del 22,1% respecto al mismo mes del año pasado. Sin embargo, al descontar la inflación estimada en 2,8%, se verifica una caída real del 8,1%, levemente superior al promedio nacional, que fue del 7,4%.

En el acumulado enero-febrero de 2026, Santa Fe percibió $961.053 millones. Aunque la suba nominal también alcanzó el 22,1%, la variación real acumulada muestra una disminución del 8,0% frente al mismo período de 2025.

La contracción se explica principalmente por el desempeño de los tributos que integran la masa coparticipable. El IVA registró en febrero una baja real interanual del 13%, afectado en parte por la derogación de la suspensión de certificados de exclusión de percepción aduanera. El Impuesto a las Ganancias mostró una variación negativa real del 0,8%, mientras que los Impuestos Internos sufrieron una caída real del 16,6%.

“Esto significa que los recursos con los que cuenta el Estado están cayendo con respecto a la inflación”, afirmó Olivares, aunque subrayó que se sostendrán los compromisos asumidos: “principalmente mantener la inversión, reforzar la atención de quienes más lo necesitan —salud, educación y alimentación— y cumplir con los trabajadores públicos, a quienes propusimos incrementos por encima de la inflación esperada”.

Santa Fe ingresos inflación
