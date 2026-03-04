Uno Santa Fe | Santa Fe | miércoles

Miércoles con sol en Santa Fe, pero anticipan aumento de nubosidad y lluvias aisladas

4 de marzo 2026 · 07:22hs
El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, húmeda y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18.3° y se espera que la máxima alcance los 28°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa que la configuración que adoptan las masas de aire permiten un inicio de jornada mayormente soleada, muy influenciadas por el ingreso de sistema relativamente frío durante la jornada de ayer. No obstante ello, con el incremento de aporte de aire desde el oeste y el norte, se espera un gradual aumento de la nubosidad y que asciendan las temperaturas máximas, acompañando el incremento de la posibilidad de algunas lluvias débiles hacia la tarde o tarde/noche, las cuales se podrían extender hasta por lo menos el jueves.

Jueves con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales, sobre todo hacia la tarde/noche o la noche con condiciones algo inestables a relativamente estables y alguna posibilidad de lluvias débiles durante gran parte de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos, sobre todo durante la primera mitad del día. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 21º suave descenso de las máximas, 25º y poca amplitud térmica. Vientos leves de direcciones variables, cambiando de leves a moderados del sector este/sureste.

Para el viernes en tanto se espera cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales con condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada, sobre todo durante la tarde o tarde/noche. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 19º suave ascenso de las máximas, 27º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

Por último el fin de semana comenzará con un sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día. Condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas con poco cambio: mínima 20º y máxima 28º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

