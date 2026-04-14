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Santa Fe bajo alerta amarillo: pronostican tormentas fuertes y hasta 80 mm de lluvia

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

14 de abril 2026 · 07:11hs
Santa Fe bajo alerta amarillo: pronostican tormentas fuertes y hasta 80 mm de lluvia

José Busiemi

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas que abarca a los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. Según el organismo "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada".

Pronóstico extendido

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada parcialmente nublada y una temperatura de 20.5° a las 7 de la mañana, con una máxima prevista de 25°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se observa como las condiciones continúan el proceso de inestabilización en la región. Esta situación permite que la jornada se presente con nubosidad en aumento y con posibles lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos eventos algo más intensos hacia la tarde o tarde/noche y gran parte de la jornada de mañana miércoles. Respecto de las temperaturas, se observa que si bien la jornada comienza con temperaturas en gradual ascenso de las mínimas, la tendencia general debería ser en gradual descenso durante los próximos días y la baja amplitud térmica, comportamiento asociado sobre todo a las máximas. Las condiciones deberían tender a presentar una leve mejoraría a partir del día jueves.

Miércoles con cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones algo inestables a inestables con posibles lluvias débiles a moderadas, no descartándose algunos chaparrones o eventos más intensos. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 18°, descenso de las máximas, 21° y poca amplitud térmica. Vientos moderados a regulares del sector sur/sureste, rotando al sur/suroeste hacia ultimas horas del día.

En tanto jueves con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacía últimas horas del día. Condiciones algo inestables a relativamente estables con baja posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en con poco cambio de las mínimas, 17°, y suave ascenso de las máximas, 24°. Vientos leves a moderados o regulares del sector suroeste, rotando al oeste/suroeste por momentos.

Por último, viernes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos, sobre todo hacia la tarde y tarde/noche. y con condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en con poco cambio de las mínimas, 17° y suave ascenso de las máximas, 26°. Vientos leves predominando del sector oeste/suroeste, rotando al sur/sureste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe Servicios Meteorológico Nacional alerta tormentas
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