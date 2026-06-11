La capital provincial tendrá diferentes propuestas culturales este fin de semana largo, habrá shows de jerarquía que reafirman a Santa Fe como ciudad de eventos

Agenda Santa Fe: el fin de semana largo llega con espectáculos musicales, teatro y entretenimientos infantiles

La Municipalidad de Santa Fe diseñó diversas actividades para este fin de semana largo: música, espectáculos infantiles, y teatro en el Anfi de barrio Sur , entre las propuestas. “Los Auténticos Decadentes” y “Efraín Colombo” brindarán shows musicales, y habrá muestras en las salas y en museos de la ciudad, ferias de artesanos y paseos a cielo abierto.

Toda la Agenda completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://agenda.santafeciudad.gov.ar/este-finde/

Teatro en el Anfi

Como encendida de Alberto Serruya.

La obra “Como encendida” se presentará este viernes 12 a las 21, en el marco del ciclo “Teatro en el Anfi”, que se desarrolla en el Anfiteatro Municipal Juan de Garay (Avenida Arturo Illia y San Jerónimo), las entradas están a la venta en el siguiente link.

El Ciclo “Teatro en el Anfi” presenta las obras más destacadas del teatro santafesino en el bajo escenario del Anfiteatro Municipal Juan de Garay. Esta programación tendrá lugar además el viernes 26 a las 21, y busca impulsar y fomentar el trabajo de los artistas de Santa Fe.

Mercado Progreso

Música en el Mercado

El sábado 13 a partir de las 17, en el Mercado Progreso (Balcarce 1635), recibirá a Dosis, Sott, Tenemos Que Hablar y Maca Mona Mu, en lo que será la tercera fecha de la edición 2026 de Música en el Mercado, la entrada es libre y gratuita y el evento contará con patio gastronómico, el ciclo por segundo año consecutivo se consolida como el epicentro de la escena sonora de la región, continúa apostando por la fusión de géneros y artistas.

Tardecitas en el Mercado

Una nueva edición de Tardecitas en el Mercado tendrá lugar este domingo 14 a las 15, con las presentaciones de “Valga la redundancia (Manso desconcierto)” de la Compañía Teatral y de “Un Dúo Explosivo” de la Compañía Oniria, habrá patio gastronómico y la entrada es libre y gratuita.

Mercado Progreso Santa Fe Municipalidad ferias barrio Candioti1 Gentileza

Ferias de artesanos y emprendedores de la economía social

Jueves 11

Feria de Artesanos y Gastronomía Paseo Garay, de 10 a 13.30, Presidente Perón y Salvador Caputto.

Feria de artesanos Día del vecino, de 10 a 15, Florencio Fernández y Chiclana.

Viernes 12

Feria de Artesanos Camees Plaza Fragata, de 10 a 20, San Martín y Juan de Garay.

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13 y de 16 a 19.30, avenida Blas Parera 7254.

Sábado 13

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13, avenida Blas Parera 7254.

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de Artesanos y gastronomía, Paseo de Artesanos Plaza de las Madres, de 14 a 17.30, Europa 7460.

Feria Mujeres Emprendedoras Camees. De 10 a 20, San Martín y Juan de Garay, Plaza, Fragata Sarmiento.

Feria de artesanos de Incuba, de 15 a 19.30, en Plaza Constituyentes (4 de Enero y Junín).

Feria de Artesanos Paseo Bulevar, de 16.30 a 20:30, Bulevar Gálvez y Pedro Víttori.

Domingo 14

Feria de Artesanos Expo Feria del Puerto, de 12 a 18, Lavanderas del Puerto Dique I.

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de Artesanos Expo Feria del Puerto, de 12 a 18, Lavanderas del puerto Dique I

Feria de emprendedores de Anticuarios, de 10 a 17.30, Almirante Brown y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos del Paseo Costanera Oeste, de 15 a 20, en Almirante Brown entre Ruperto Godoy y Ricardo Aldao.

Feria de artesanos de Incuba, de 15 a 19, en Plaza Constituyentes (4 de Enero y Junín).

Feria de Artesanos Paseo de las 3 Culturas, de 15 a 19, San Martín 1400.

Feria de Artesanos Parque Federal, de 15 a 19.30, Regis Martínez y Pedro Víttori.

Lunes 15

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de Artesanos, Sol Costero de 14 a 19.30, Almirante Brown y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos Paseo de la Laguna, de 14 a 19.30, Almirante Brown 6.000.

Feria de artesanos Aniversario fallecimiento del Brigadier Estanislao López, de 15 a 18, Plaza 25 de Mayo.

Santa Fe Municipalidad museo teatro ferias

Teatros, salas y muestras vigentes

Teatro Municipal 1.º de Mayo

“Entre lo efímero y lo perdurable

Continúa la obra en el Teatro 1.º de Mayo (San Martín 2068), la actividad es libre y gratuita y la muestra se puede visitar de martes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 20 hasta el domingo 13 de septiembre de 2026.

Teatro Municipal 1.º de Mayo Santa Fe Peatonal

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas

“Parte y Arte”

La muestra “Parte y Arte”, prácticas artísticas en Santa Fe durante los años ´70 y ´80, se inaugurará en el MMAV Sor Josefa Díaz y Clusellas (San Martín 2068), el viernes 12 de junio a las 20. Luego podrá visitarse los martes de 15 a 19, miércoles a viernes de 9 a 12:30 y de 15 a 19 y sábados, domingos y feriados: de 16 a 19.

“Lo que perdimos en el fuego”

La muestra de Tatiana Manuale puede visitarse en el marco del espacio expositivo La Fresca del Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas (San Martín 2068), hasta el 14 de este mes.

Museo Sor Josefa Díaz y Clucellas Santa Fe Peatonal1

Casa Museo López Claro

Continúa la muestra “Confluencias”, una exposición del artista Martín Bustamante que propone un cruce generacional y estético donde la producción contemporánea se encuentra con el patrimonio histórico de la ciudad. La misma puede visitarse de 9 a 12, hasta el 26 de junio.

Museo López Claro Santa Fe costanera

Centro Experimental del Color

La muestra “El Origen de la Substancia Importará la Importancia del Origen”, se inaugurará en el Centro Experimental del Color (Bulevar Gálvez 1150, Ala Oeste de la Estación Belgrano), el sábado 6 a las 20, con la presencia de su creadora. Asimismo, podrá visitarse hasta el domingo 30 de agosto de miércoles a viernes de 9 a 13 y de miércoles a domingos y feriados de 16 a 19.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos, de 14 a 18.

Museo de la Manzana Jesuítica

"Nuestra Señora de los Milagros. Valores simbólicos de su cuadro”

La charla “Nuestra Señora de los Milagros. Valores simbólicos de su cuadro”, tendrá lugar el viernes 29 a las 17, en el Santuario homónimo, ubicado en San Martín 1588, pleno corazón de la Manzana Jesuítica. La actividad es libre y gratuita.

“Obras restauradas en el Santuario”

En el Santuario Nuestra Señora de los Milagros (San Martín 1588), se realizan visitas mediadas a cargo de la profesora Raquel Garigliano.

Visitas guiadas: viernes a las 9.30, 11, 15.30 y 17; sábados a las 15.30 y 17. Horarios de apertura: miércoles a sábados, de 9 a 12.30 y de 15.30 a 19.