Santa Fe amaneció con niebla y seguirá con jornadas húmedas: cómo estará el tiempo hasta el viernes

La ciudad de Santa Fe registró una mañana fría y con niebla, mientras que el SMN emitió una advertencia violeta por reducción significativa de visibilidad. El pronóstico anticipa días estables, con temperaturas entre los 10° y 19° y presencia de neblinas matinales.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una advertencia violeta por niebla que abarca a los departamentos La Capital , San Jerónimo y garay en la provincia de Santa Fe . "El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad", informó el organismo.

Pronóstico extendido

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto, húmeda, niebla y una temperatura de 11.8º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 18°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa en la región la acción plena del sistema de alta presión asociado al ingreso de la masa de aire frío, no obstante ello, en altura se mantiene el aporte de aire algo más cálido desde el oeste, mientras que en superficie predomina el ingreso desde el sur/suroeste. Esta situación genera que si bien las condiciones son estables, la jornada de hoy se presente con nubosidad variable y bancos de nieblas o neblinas matinales. En cuanto a las temperaturas, se observa una suave tendencia en descenso, sobre todo de las mínimas.

Miércoles con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables a relativamente estables con posibles bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en suave descenso: mínima 10º y máxima 16º. Vientos leves del sector este/noreste, rotando al este/sureste.

En tanto para el jueves se espera cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en suave ascenso: mínima 12º y máxima 19º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste, rotando luego a este/sureste hacia la tarde o tarde/noche.

Por último viernes mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos, condiciones estables y alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 10º y poco cambio de las máximas, 18º. Vientos leves del sector este/noreste, rotando a nor/noreste por momentos.

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