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Santa Fe arranca la semana con frío intenso: cómo seguirá el tiempo hasta el jueves

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

27 de abril 2026 · 07:48hs
El clima en la ciudad de Santa Fe

José Busiemi/UNO Santa Fe

El clima en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, fría y una temperatura de 6,9° y una térmica de 4,7ºa las 7.30 de la mañana, con una máxima prevista de 15°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, debido a la presencia de dos sistema ciclónicos, uno sobre el océano Atlántico a la altura de las costas de Brasil y Uruguay y el segundo también sobre el océano pero frente a Tierra del Fuego, se potencia el ingreso de aire Polar desde la jornada de ayer, con lo cual no solo mejoran significativamente las condiciones meteorológicas sino que también descienden los registros térmicos. Esta situación, debería mantenerse durante gran parte de la semana, más allá del ingreso de aire algo más cálido desde el oeste y el norte del continente durante la misma, debido a la potencia del sistema frío que ingresó y la posibilidad de la llegada de un nuevo sistema hacia el fin de semana.

Martes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 7º y máxima 16º. Vientos leves del sector oeste/noroeste, rotando al nor/noroeste e incrementando su intensidad de leves a moderados hacia la tarde.

En tanto el miércoles se espera cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y con condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 9º y máxima 21º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, rotando por momentos al oeste/noroeste.

Por último, jueves despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales y temperaturas en suave ascenso: mínima 11º y máxima 23º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, rotando al nor/noreste por momentos.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe frío tiempo jueves
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