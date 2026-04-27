Santa Fe arranca la semana con frío intenso: cómo seguirá el tiempo hasta el jueves

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, fría y una temperatura de 6,9° y una térmica de 4,7ºa las 7.30 de la mañana, con una máxima prevista de 15°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, debido a la presencia de dos sistema ciclónicos, uno sobre el océano Atlántico a la altura de las costas de Brasil y Uruguay y el segundo también sobre el océano pero frente a Tierra del Fuego, se potencia el ingreso de aire Polar desde la jornada de ayer, con lo cual no solo mejoran significativamente las condiciones meteorológicas sino que también descienden los registros térmicos. Esta situación, debería mantenerse durante gran parte de la semana, más allá del ingreso de aire algo más cálido desde el oeste y el norte del continente durante la misma, debido a la potencia del sistema frío que ingresó y la posibilidad de la llegada de un nuevo sistema hacia el fin de semana.