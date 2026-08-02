Santa Fe aumentó 28,1% sus exportaciones y superó los USD 13.500 millones en los primeros cinco meses de 2026

Las exportaciones con origen en Santa Fe crecieron 28,1% interanual entre enero y mayo de 2026. La provincia se consolidó como la segunda mayor exportadora del país y alcanzó más de USD 13.500 millones por aduanas

Durante los primeros cinco meses de 2026 , las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe aumentaron 28,1 % respecto del mismo período de 2025 . En paralelo, las exportaciones por aduanas de la provincia alcanzaron USD 13.587,1 millones , un salto del 17,3 % frente al año anterior.

“ Santa Fe demuestra que su producción tiene destino internacional y que cada vez más sectores se insertan en los mercados globales . El crecimiento exportador es motor de desarrollo federal y fortalece la competitividad de nuestra provincia en un escenario nacional desigual”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo , Gustavo Puccini , al destacar el rol de la provincia en el escenario nacional.

Santa Fe aumentó 28,1% sus exportaciones gentileza

El mapa exportador argentino muestra una economía marcada por contrastes. Provincias como Catamarca (+118,7 %), Jujuy (+94,2 %) y Santa Cruz (+86,2 %) lideraron las variaciones porcentuales, mientras que Santa Fe se destacó por combinar un crecimiento sostenido con un gran volumen exportador, que la ubica como la segunda provincia exportadora del país, sólo detrás de Buenos Aires, y reafirma su papel estratégico en el entramado productivo nacional.

El desempeño por aduanas de origen también mostró un avance territorial amplio. Venado Tuerto, Villa Constitución, San Lorenzo, Santa Fe capital, Rosario y Rafaela registraron incrementos acumulados en sus exportaciones, reflejando la diversidad geográfica del comercio exterior santafesino.

La evolución de los números confirma que Santa Fe aporta volumen económico y también densidad política al mapa productivo argentino. La provincia se proyecta como un actor central en la construcción de un modelo de desarrollo federal, capaz de sostener un flujo creciente de comercio exterior.

“Santa Fe está creciendo por encima del promedio nacional y eso significa más trabajo, más producción y más presencia en el mundo. Se posiciona como referente de competitividad y desarrollo federal”, afirmó Puccini.

Los resultados de los primeros cinco meses de 2026 no sólo reflejan la fortaleza de la agroindustria santafesina y la capacidad de sus puertos y aduanas, sino también la vocación de la provincia de ser protagonista en la construcción de un país más equilibrado y con mayor proyección global.

“Este desempeño es una señal de confianza en la capacidad de nuestra provincia para liderar procesos de internacionalización y para generar oportunidades en cada región del territorio santafesino”, afirmó Puccini.

Herramientas de internacionalización y apoyo a las pymes

En paralelo, la Provincia complementa su desempeño exportador con herramientas de internacionalización que consolidan la inserción global de sus empresas. El Santa Fe Business Forum 2026 reunirá, del 31 de agosto al 4 de septiembre, a más de 250 compradores internacionales de 43 países y a un millar de empresas santafesinas en rondas de negocios, foros de inversión y capacitaciones, posicionando a la provincia como un hub productivo y logístico de alcance global.

A su vez, el programa In Company ya acompaña a más de 260 empresas en 90 localidades con asesoramiento técnico en comercio exterior, elaborando planes de internacionalización y generando primeras exportaciones hacia mercados regionales.

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