El comienzo de este domingo en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo con algunas nubes, buen tiempo, húmedo y con una temperatura de 15.3º a las 8.30 de la mañana y una máxima prevista de 22°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y durante la jornada se espera un cielo mayormente nublado a parcialmente nublado con vientos leves del sector sur/sureste, rotando a leves del sector nor/noreste..
El tiempo en Santa Fe: domingo estable, 22° de máxima y una semana con muchas nubes
El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL prevé un domingo de buen tiempo en Santa Fe, con cielo entre mayormente y parcialmente nublado. El lunes podrían registrarse lloviznas aisladas, mientras que el martes volverán las condiciones estables
En tanto para el lunes se espera cielo mayormente nublado a parcialmente nublado con condiciones relativamente estables a algo inestables y una baja posibilidad de lloviznas aisladas. Temperaturas mínimas en leve ascenso, 16° y máximas con poco cambio: 21°. Vientos leves del sector nor/noreste, rotando a leves del sector sur/sureste.
Por último, martes con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado con condiciones relativamente estables y una temperaturas en suave descenso: mínima 14° y máxima 19°. Vientos leves del sector sur/sureste.
• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional