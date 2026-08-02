El tiempo en Santa Fe: domingo estable, 22° de máxima y una semana con muchas nubes

El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL prevé un domingo de buen tiempo en Santa Fe, con cielo entre mayormente y parcialmente nublado. El lunes podrían registrarse lloviznas aisladas, mientras que el martes volverán las condiciones estables

El comienzo de este domingo en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo con algunas nubes, buen tiempo, húmedo y con una temperatura de 15.3º a las 8.30 de la mañana y una máxima prevista de 22°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y durante la jornada se espera un cielo mayormente nublado a parcialmente nublado con vientos leves del sector sur/sureste, rotando a leves del sector nor/noreste..