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Nuevos "moteros" en Santa Fe: las esquinas donde ya funcionan los estacionamientos para motos

La ciudad incorpora más estacionamientos exclusivos para motovehículos en avenidas, barrios y zonas de alta circulación. Además, el municipio explicó cómo se seleccionan los lugares para su instalación

2 de agosto 2026 · 10:08hs
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Nuevos lugares para estacionamiento exclusivo de motos en la ciudad

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Nuevos lugares para estacionamiento exclusivo de motos en la ciudad

En el marco del Plan de Movilidad, la Municipalidad de Santa Fe avanza con la colocación y adecuación de estacionamientos exclusivos para motovehículos en puntos estratégicos de la ciudad, conocidos como “moteros”. El objetivo principal es ordenar el tránsito de vehículos de menor porte y garantizar paradas seguras, delimitadas y organizadas.

Cada uno de estos espacios ocupa el equivalente a una dársena de estacionamiento del Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) (aproximadamente cinco metros) y cuenta con capacidad para unas seis motos. Para garantizar la visibilidad y la seguridad vial, se ubican en los extremos de las cuadras, cerca de las esquinas y no a mitad de calle. En las zonas de mayor afluencia, se instalan módulos dobles para dar respuesta a la alta demanda.

Los trabajos incluyen:

  • Estructuras de hierro con amarre para brindar mayor seguridad a los rodados.
  • Demarcación horizontal con pintura especial sobre la calzada.
  • Delineadores viales reflectivos que diferencian claramente la zona destinada a motos de las dársenas para automóviles.

Ubicaciones de los nuevos "moteros" en Santa Fe

La distribución de los nuevos estacionamientos para motos abarca tanto el microcentro, el macrocentro como distintos barrios de la capital provincial. Además de la planificación municipal, la instalación responde al análisis técnico de solicitudes enviadas por instituciones intermedias, escuelas y organismos públicos.

Entre las zonas y esquinas intervenidas durante 2026 se encuentran:

  • Zonas de alta concurrencia y conectividad, como la Terminal de Ómnibus y el Parque Federal, donde además de colocarse más espacios, se instalaron módulos dobles.
  • Corredores principales y avenidas: Av. Freyre 3074; J. P. López y Av. Aristóbulo del Valle; Pasaje Leiva y Av. Galicia (frente a la sede policial); Avellaneda 3211; A. Cassanello y Pje. Grigolato; M. Candioti (entre Castellanos y Bv. Gálvez), entre otros.
  • Sectores del macrocentro como Salta y 1° de Mayo, en inmediaciones de la Municipalidad; Salta y Urquiza; Francia y Santiago del Estero, en cercanías del Mercado Norte; Rivadavia y Gorostiaga; Pedro Zenteno 1735; Pje. R. Balbín y Crespo, entre otros.
  • Barrios y espacios institucionales: Florencio Fernández 5440 (a pedido de la comunidad educativa de la zona); Diagonal Caseros 2078; Diagonal Aguirre 2737, entre otros.

Cómo se define la instalación de estos espacios

Desde el área de Movilidad explicaron que el procedimiento comienza con un pedido formal de vecinos, comercios o instituciones, o bien mediante un relevamiento propio del municipio. Posteriormente, los equipos técnicos realizan un análisis del entorno vial, evaluando el flujo de tránsito y la demanda del sector para determinar la factibilidad de la obra.

estacionamiento motos Santa Fe
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