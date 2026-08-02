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Santa Fe se prepara para un fenómeno de El Niño histórico: cuáles son las localidades con mayor riesgo de inundación

El fenómeno climático podría ubicarse entre los más intensos desde la década de 1950. El Gobierno provincial informó que ya ejecutó o puso en marcha obras en 83 de las 100 localidades identificadas con riesgo hídrico.

2 de agosto 2026 · 10:08hs
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Santa Fe se prepara para un fenómeno de El Niño histórico: cuáles son las localidades con mayor riesgo de inundación

El fenómeno de El Niño ya comenzó a mostrar sus primeros efectos en la región y, según las proyecciones climáticas, podría convertirse en uno de los eventos más intensos de los últimos 70 años. La advertencia fue realizada por el director del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMyC), Jorge Giometti, quien anticipó que entre agosto y septiembre comenzarán a sentirse con mayor intensidad sus consecuencias sobre el centro del país.

El especialista explicó que se espera un escenario caracterizado por precipitaciones por encima de los valores normales, tormentas de fuerte intensidad y una crecida del río Paraná, lo que incrementa el riesgo de anegamientos e inundaciones en distintos sectores de la provincia.

Santa Fe presentó un plan para enfrentar los efectos de El Niño

Frente a este panorama, el Gobierno provincial dio a conocer el Plan Provincial de Mitigación ante el Fenómeno de El Niño, una estrategia que identifica las 100 localidades con mayor riesgo hídrico y detalla las obras ejecutadas y proyectadas para minimizar el impacto de posibles inundaciones.

De acuerdo con la presentación realizada por el Ministerio de Obras Públicas, 83 localidades ya cuentan con obras finalizadas o en ejecución, mientras que 17 permanecen con proyectos previstos.

Las localidades que todavía figuran con intervenciones pendientes son:

  • Álvarez
  • Calchaquí
  • Cañada Ombú
  • Casas
  • Coronel Fraga
  • Coronda
  • Desvío Arijón
  • Frontera
  • Laguna Paiva
  • Las Palmeras
  • Las Tunas
  • Murphy
  • Oliveros
  • Pérez
  • Trail
  • Villa Constitución
  • Villa Guillermina

El resto de las localidades incluidas en el relevamiento ya dispone de diferentes tipos de intervenciones hidráulicas destinadas a mejorar la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extremos.

Las obras hidráulicas realizadas en Santa Fe

El informe oficial resume las principales acciones desarrolladas desde diciembre de 2023 para fortalecer la infraestructura hídrica provincial.

Entre las medidas más relevantes se destacan:

  • Limpieza de 5.000 kilómetros de canales entre 2024 y julio de 2026, con el objetivo de alcanzar los 7.000 kilómetros durante 2027.
  • Obras de defensa contra inundaciones en localidades como San Javier, Villa Minetti, Santa Margarita, Los Amores, Melincué y La Picasa.
  • Más de 400 intervenciones hídricas ejecutadas en 232 localidades.
  • Convenios con municipios, comunas y comités de cuenca para tareas de mantenimiento y nuevas obras.
  • Incorporación de maquinaria específica destinada al mantenimiento de la red hídrica.

Además, el Gobierno recordó que la provincia cuenta con una red hídrica de aproximadamente 16.100 kilómetros, integrada por cursos de agua naturales y canales principales, secundarios y terciarios, cuya conservación resulta fundamental para reducir el riesgo de inundaciones.

Qué se espera para los próximos meses

Según explicó Jorge Giometti, la anomalía en la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial ya está instalada y comenzará a influir con mayor fuerza sobre el clima regional durante las próximas semanas.

El meteorólogo indicó que el semestre estará marcado por lluvias superiores a lo normal, tormentas localmente fuertes y una suba del nivel del río Paraná.

Incluso sostuvo que, de mantenerse las proyecciones actuales, la anomalía térmica podría ubicarse entre 3,8 y 4 grados, un registro que colocaría a este episodio de El Niño entre los más intensos desde la década de 1950.

Frente a este escenario, organismos provinciales ya trabajan con información climática actualizada para planificar acciones preventivas y reforzar la infraestructura hídrica antes del período de mayores precipitaciones.

Santa Fe se prepara para un semestre con lluvias intensas

Las previsiones climáticas obligan a mantener un seguimiento permanente de la evolución de El Niño, un fenómeno que históricamente ha generado lluvias extraordinarias e importantes crecidas en la cuenca del río Paraná.

Con obras en ejecución, tareas de mantenimiento y un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas, la Provincia busca reducir el impacto que podrían generar los eventos climáticos previstos para la segunda mitad del año.

• LEER MÁS: Poletti, sobre El Niño: "No sabemos la magnitud; nos estamos preparando para el peor de los escenarios"

El Niño Santa Fe localidades riesgo
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