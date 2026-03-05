Santa Fe busca regular las bolsitas de nicotina que se venden en kioscos como si fueran golosinas

El producto, impulsado por la industria tabacalera, se comercializa en kioscos con sabores frutales y mentolados. Un proyecto busca prohibir su venta a menores y regular su publicidad.

La venta de bolsitas de nicotina en kioscos y comercios de Santa Fe encendió la alarma entre especialistas en salud pública, quienes advirtieron sobre los riesgos de su consumo y cuestionaron la forma en que estos productos se exhiben, muchas veces junto a golosinas y con sabores frutales o mentolados que pueden resultar atractivos para los jóvenes.

Ante esta situación, la Legislatura de Santa Fe analiza un proyecto que propone regular la comercialización de estos productos a través de una actualización de la ley provincial de control del tabaquismo .

La iniciativa fue presentada por la diputada Varinia Drisun, del socialismo, luego de que organizaciones médicas y de salud pública manifestaran su “profunda preocupación” por la introducción en Argentina de estas bolsitas de nicotina, un nuevo producto impulsado por la industria tabacalera.

Preocupación por la venta sin regulación

Según explicaron especialistas, las bolsitas de nicotina se están promocionando en kioscos y espacios públicos como si fueran un producto inocuo. Incluso, en algunos casos, se realizan acciones de marketing con pruebas gratuitas en la vía pública o en cercanías de boliches.

En diálogo con La Red Rosario, Drisun señaló que estos productos “se venden desde el año pasado como si fuesen una golosina más”.

“Están saborizadas con menta o frutas, se colocan en la boca y liberan nicotina sintética, que el organismo absorbe y que produce los mismos daños que la nicotina tradicional”, explicó.

Riesgos para la salud

La legisladora advirtió que el consumo de estas bolsitas tiene efectos directos sobre el sistema nervioso y puede generar adicción a la nicotina, además de estar asociado a problemas cardiovasculares.

Por ese motivo, el proyecto plantea que estos productos se sometan a las mismas restricciones que rigen para el tabaco en la provincia.

Entre las medidas que propone la iniciativa se destacan:

Prohibir la venta a menores de 18 años

Evitar su exhibición como si fueran golosinas

Prohibir la publicidad y promoción

Incorporarlas dentro de la ley provincial de control del tabaquismo

Ya se venden en Santa Fe y Rosario

Drisun aseguró que la aparición de estos productos fue repentina y que ya se comercializan en distintas ciudades de la provincia. “No conocíamos la existencia de las bolsitas de nicotina hasta que las empezamos a ver. Mucha gente nos lo hizo saber en distintas localidades. En Rosario y en la ciudad de Santa Fe ya se están vendiendo”, sostuvo.

Además, vinculó su comercialización con estrategias de la industria tabacalera para captar nuevos consumidores. “Es un producto de esas empresas, igual que los vapers. Hay una intención concreta de incitar al uso temprano de nicotina, porque al ser sintética y por la forma en que se utiliza, el organismo absorbe mayor cantidad y el potencial de adicción es alto”, remarcó.

Actualizar la ley antitabaco

Finalmente, la diputada recordó que Santa Fe cuenta con una de las leyes antitabaco más avanzadas del país, que prohíbe la publicidad y exhibición de cigarrillos y restringe el consumo en espacios cerrados.

“Nuestra provincia tiene una ley pionera en la regulación del tabaco. Lo que estamos proponiendo es actualizarla para incluir las bolsitas de nicotina y otros productos similares”, concluyó.

