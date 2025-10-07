El informe del programa Santa Fe Cómo Vamos, elaborado a partir del Censo Nacional 2022, revela desigualdades en infraestructura y acceso a servicios en la capital provincial, evidenciando barreras estructurales que aún persisten y afectan a miles de santafesinos.

Santa Fe: el 38,1 % de los hogares no tiene conexión a la red cloacal y en algunas zonas hasta el 43% carece de Internet

La Municipalidad de Santa Fe presentó un informe especial basado en los datos del Censo Nacional 2022 , elaborado por el Programa Santa Fe Cómo Vamos , en colaboración con la Bolsa de Comercio de Santa Fe y las universidades UNL, UCSF y UTN .

El trabajo constituye un producto inédito a nivel local , que busca ofrecer información precisa sobre la composición demográfica, económica y social de la ciudad , fundamental para la planificación urbana , el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones del sector público y privado .

Nuevos datos

El análisis de las condiciones habitacionales evidencia transformaciones relevantes respecto al censo 2010, aunque persisten importantes desafíos. En 2022, el 89,2 % de los hogares cuenta con inodoro con descarga de agua, mientras que un 24,4 % dispone de dos o más baños.

El acceso al agua por cañería dentro de la vivienda alcanza al 95,8 % de los hogares, consolidándose como un recurso básico para la vida segura e higiénica.

La calidad constructiva también muestra avances: el 86,4 % de las viviendas posee pisos construidos con materiales durables como cerámica, mosaico o madera, mientras que el 78,4 % cuenta con cielorraso, aunque con una leve disminución respecto a 2010.

El saneamiento sigue siendo un punto crítico. Si bien el 61,9 % de los hogares está conectado a la red cloacal, el 38,1 % permanece fuera de este servicio. En detalle, el 14,4 % de los hogares usan cámara séptica o pozo ciego, el 23,1 % solo pozo ciego y el 0,6 % restante emplea hoyo o excavación en la tierra.

En términos de energía para cocinar, el 53,2 % de los hogares utiliza gas de red o electricidad, mientras que un 43,8 % recurre a garrafas y un 2,7 % a gas en tubo o a granel. Una minoría (0,3 %) sigue usando leña, carbón u otros combustibles.

Internet, una brecha estructural

El acceso a Internet sigue mostrando brechas importantes: el 79,9 % de los hogares cuenta con conexión, pero el 20,1 % aún carece de este servicio.

Las zonas con mayor déficit son Noroeste (43,2 % sin Internet), La Costa (34,2 %) y Suroeste (30,4 %), mientras que los distritos Centro (6,2 %), Este (13,1 %) y Noreste (14,6 %) registran la menor proporción de viviendas sin conectividad.

Además, el 90 % de los hogares dispone de celulares con Internet y el 62,6 % de computadoras, tablets u otros dispositivos, reflejando una tendencia creciente hacia el uso de tecnología móvil sobre otros dispositivos.

Los resultados muestran que, pese a mejoras en infraestructura y conectividad, persisten desigualdades estructurales en el acceso a servicios básicos y condiciones de vida adecuadas.

La combinación de baja cobertura cloacal, falta de Internet en algunos distritos y el uso de fuentes de energía menos seguras para cocinar evidencia que una parte significativa de la población santafesina aún enfrenta barreras para acceder a derechos fundamentales.