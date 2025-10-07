En la ciudad de Santa Fe hay más mujeres y más personas mayores: el cambio demográfico que llegó para quedarse

El informe local del Censo 2022 revela un proceso sostenido de envejecimiento poblacional. Por cada 100 jóvenes, hay 62 adultos mayores, y las mujeres representan más de la mitad de la población.

Captura aérea del Paraná y el Salado en la ciudad de Santa Fe.

La Municipalidad de Santa Fe presentó un informe especial que describe quiénes y cómo habitan la ciudad , a partir de los datos del Censo Nacional 2022 . El trabajo fue elaborado por el Programa Santa Fe Cómo Vamos , una iniciativa conjunta entre el municipio, la Bolsa de Comercio de Santa Fe y las universidades Nacional del Litoral (UNL) , Católica de Santa Fe (UCSF) y Tecnológica Nacional (UTN) .

El informe constituye un producto inédito a escala local , que busca facilitar el acceso a información precisa sobre la composición demográfica, económica y social de la capital provincial. Según remarcan desde el municipio, contar con estos datos es clave para el diseño de políticas públicas, la planificación urbana, la asignación de recursos y la toma de decisiones tanto del sector público como privado.

Más de 400 mil habitantes y tendencia al envejecimiento

De acuerdo con los datos censales, Santa Fe tiene 408.572 habitantes, lo que representa un incremento del 4,4% respecto del Censo 2010.

El 52,9% de la población son mujeres, y por cada 100 jóvenes hay 62 personas mayores, lo que confirma una tendencia al envejecimiento poblacional.

En materia de hogares, se registraron 149.903 unidades, un 20% más que en 2010, destacándose los hogares unipersonales (27,4%) y los de pareja (24,9%), lo que refleja un cambio en los patrones de convivencia hacia núcleos más pequeños.

santa fe aerea.jpg

Condiciones de vida y acceso a servicios

El estudio señala que el 5,5% de los hogares presentaba Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en 2022.

En cuanto a la vivienda, la ciudad contabiliza 164.737 unidades, de las cuales el 89,7% están ocupadas y el 98,6% alberga un solo hogar.

El 63,8% de los hogares vive en una vivienda propia, mientras que el 23,4% alquila, el 5,7% reside en viviendas prestadas y el 0,4% en viviendas cedidas por trabajo.

Respecto del acceso a servicios, el 95,8% de los hogares tiene agua por cañería dentro de la vivienda —un aumento del 4,6% respecto a 2010—, y el 93,8% utiliza agua de red pública para beber y cocinar.

Además, el 53,2% de los hogares usa gas de red o electricidad para cocinar, y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) muestra una alta penetración:

-79,9% de los hogares tiene internet fija,

-90% cuenta con celular con acceso a internet,

-62,6% posee computadoras o tablets.

Una base para planificar el futuro

El informe ofrece una “foto” detallada de la ciudad, con información desagregada por distritos y comparaciones con censos anteriores, lo que permite evaluar la evolución de las condiciones de vida de los santafesinos.

“Contar con esta información nos permite tomar decisiones basadas en evidencia, priorizar recursos y orientar las políticas públicas hacia donde más se necesitan”, destacaron desde el municipio.

Con esta publicación, Santa Fe se convierte en una de las primeras ciudades del país en elaborar un análisis integral de su realidad local a partir de los datos del Censo 2022, disponible también para universidades, investigadores y organizaciones de la sociedad civil.