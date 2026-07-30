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Santa Fe: el pronóstico anticipa lluvias, tormentas aisladas y un fuerte cambio para el fin de semana

Santa Fe tendrá un jueves agradable con una máxima de 22°, pero el viernes llegarán el calor, las lluvias y posibles tormentas antes de un nuevo descenso de temperatura el fin de semana

30 de julio 2026 · 08:16hs
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Santa Fe: el pronóstico anticipa lluvias, tormentas aisladas y un fuerte cambio para el fin de semana

José Busiemi

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo con algunas nubes, fresco, húmedo y con una temperatura de 11.9º, térmica de 11.4º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 22°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa se observa que debido al aporte de aire cálido desde el noreste a la región, las masas de aire adoptan un configuración tal que permiten que la jornada se desarrolle con abundante nubosidad. Las condiciones irán inestabilizando desde la jornada de mañana, con probabilidad de lluvias y probables tormentas aisladas, por el ingreso de un nuevo sistema de frío, mejorando gradualmente hacia la tarde del sábado. Respecto de las temperaturas, se podría esperar una tendencia en ascenso de los registros térmicos hasta la jornada del viernes, para luego volver a descender a partir del fin de semana.

Jueves con cielo con nubosidad variable a mayormente nublado con condiciones relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 15º y máxima 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste, rotando al este/noreste.

En tanto para el viernes se espera cielo con nubosidad a cubierto y con condiciones algo inestables, desmejorando en la jornada con probabilidad de lluvias dispersas desde y posibilidad de tormentas aisladas, no se descartan mejoramientos temporales. Temperaturas en ascenso: mínima 18º y máxima 29º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

Por último se espera que el fin de semana comience con un sábado con cielo cubierto a nublado y con condiciones inestables, mejorando hacia la tarde con la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas en las primeras horas de la jornada. Temperaturas mínimas con poco cambio, mínima 18º y máximas en descenso: 21º. Vientos moderados del sector nor/noreste, rotando a regulares del sector sur/suroeste, con ráfagas.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

Santa Fe pronóstico lluvias
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