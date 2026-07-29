Santa Fe: sigue el cielo cubierto y anticipan un cambio de tiempo hacia el fin de semana El pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL anticipa una máxima de 20°, temperaturas en ascenso hasta el viernes y un desmejoramiento de las condiciones con probabilidad de lluvias y tormentas hacia el fin de semana. 29 de julio 2026 · 08:26hs

gentileza El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto y con una temperatura de 13.4º, térmica de 12.9º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 20°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa un comportamiento de las masas de aire en la región similar a la jornada de ayer, influenciado por el sistema de alta presión en la zona de provincia de Buenos Aires. Esta situación genera que las jornada se presenten con abundante nubosidad, posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales e islas. Las condiciones mantendrían un cierto grado de inestabilidad, con probabilidad de lluvias hacia el fin de la semana, por el ingreso de un nuevo sistema de frío. Respecto de las temperaturas, se podría esperar una tendencia en ascenso de los registros térmicos hasta la jornada del viernes, para luego volver a descender a partir del fin de semana.

Jueves con cielo con nubosidad variable a mayormente nublado y con condiciones relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 15º y máxima 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste, rotando al este/noreste.

En tanto para el viernes se espera una jornada cielo con nubosidad a cubierto. Condiciones algo inestables, desmejorando en la jornada con probabilidad de lluvias dispersas desde y posibilidad de tormentas aisladas, no se descartan mejoramientos temporales. Temperaturas en ascenso: mínima 18º y máxima 29º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste. Por último el fin de semana comenzará con un sábado con cielo cubierto a nublado y condiciones inestables, mejorando hacia la tarde con la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas en las primeras horas de la jornada. Temperaturas mínimas con poco cambio, 18º y máximas en descenso, 21º. Vientos moderados del sector nor/noreste, rotando a regulares del sector sur/suroeste, con ráfagas. • LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional