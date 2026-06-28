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Santa Fe simplificó los trámites para licitar obra pública y redujo a la mitad los tiempos de inscripción

El Gobierno provincial modificó el Registro de Licitadores y avanzó hacia un sistema 100 % digital, con menos requisitos administrativos y una reducción del 50 % en los tiempos de inscripción. La medida busca facilitar la participación de las firmas constructoras en las licitaciones públicas.

28 de junio 2026 · 09:53hs
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Santa Fe simplificó los trámites para licitar obra pública y redujo a la mitad los tiempos de inscripción

Santa Fe simplificó los trámites para licitar obra pública y redujo a la mitad los tiempos de inscripción

La provincia de Santa Fe dio un nuevo paso en su proceso de modernización del Estado al implementar cambios en el Registro de Licitadores, el sistema que habilita a las empresas constructoras a participar de licitaciones de obra pública. La principal novedad es que los trámites pasarán a realizarse de manera completamente digital, lo que permitirá reducir a la mitad los tiempos de inscripción.

La medida, impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro a través del Ministerio de Obras Públicas, forma parte del programa de digitalización Territorio 5.0 y apunta a simplificar los procedimientos administrativos para incentivar una mayor participación de empresas en los procesos licitatorios.

Entre los cambios más importantes se encuentra la eliminación de los expedientes en papel, los formularios físicos y las presentaciones presenciales. A partir de ahora, los titulares de las empresas únicamente deberán contar con una ID Ciudadana, un Domicilio Digital obligatorio y acceder a una Oficina Virtual, donde podrán cargar toda la documentación y realizar consultas en línea.

Otro aspecto destacado es la incorporación del principio de "una sola vez", mediante el cual el Estado provincial no volverá a solicitar información que ya obre en su poder, limitando los requerimientos únicamente a los datos que no pueda obtener por sus propios medios.

La mitad de los requisitos para inscribirse

La nueva normativa también reduce de manera significativa la cantidad de documentación exigida para incorporarse al Registro de Licitadores.

Hasta ahora, las empresas debían presentar ocho requisitos, entre ellos constancias impositivas, documentación técnica, estados patrimoniales y antecedentes de obras ejecutadas. Con el nuevo esquema, los requisitos se reducen a cuatro: contar con ID Ciudadana, estar registrado como Administrador Legitimado, presentar el estatuto y el acta vigente de autoridades, y el certificado negativo de deudores alimentarios morosos.

Además, dejan de ser obligatorias varias exigencias técnicas que anteriormente eran condición para la inscripción. Ya no será necesario acreditar capacidades técnicas por especialidad, contar con un equipo mínimo, designar un representante técnico ni presentar certificados de habilitación.

Cambios en el régimen de sanciones

La reforma también introduce modificaciones en el Régimen de Sanciones para las empresas inscriptas. Según informó el Gobierno provincial, se optimizan los plazos administrativos, se fortalece el derecho de defensa y se reemplaza la Comisión de Calificación por una participación más directa de la Cámara de la Construcción.

A su vez, las eventuales sanciones serán definidas mediante una Resolución del Ministerio de Obras Públicas.

Otra novedad es que el cálculo de las capacidades de las empresas sólo se realizará cuando una firma resulte potencial adjudicataria de una licitación, lo que permitirá agilizar aún más la respuesta del Registro.

Cómo obtener la ID Ciudadana

La ID Ciudadana será el requisito indispensable para operar dentro del nuevo sistema digital de la Provincia. El trámite puede realizarse utilizando una cuenta de ARCA, la aplicación Mi Argentina o los datos del Documento Nacional de Identidad.

Una vez completado el registro y validado el correo electrónico, el usuario deberá generar una contraseña y adherirse al Domicilio Digital, una casilla electrónica obligatoria donde recibirá todas las notificaciones y comunicaciones vinculadas a sus gestiones ante la administración provincial.

Santa Fe trámites obra pública
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