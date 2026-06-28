Facundo Castro rescindió su contrato con Colón y es refuerzo de Nueva Chicago

Finalmente, Facundo Castro llegó a un acuerdo con la dirigencia de Colón para cortar el vínculo y retorna a Nueva Chicago

Luego de varios días de negociaciones entre la dirigencia de Colón y el representante de Facundo Castro, las partes llegaron a un acuerdo y el delantero rescindió su contrato con el Sabalero.

El jugador que tenía vínculo hasta diciembre, pretendía que Colón le pagara dos meses más para rescindir. Y sabiendo que no era tenido en cuenta por Ezequiel Medrán, a nadie le convenía estirar la situación.

Por ello, se llegó a un acuerdo conveniente tanto para Colón que se saca de encima un contrato importante y para el jugador que ya tiene nuevo club.

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Así las cosas, en las últimas horas, Castro se sometió a la revisión médica y en las próximas horas será oficializado como nuevo refuerzo de Nueva Chicago.

Un club que conoce y muy bien, dado que en su primera etapa disputó 40 partidos y anotó 13 goles. El jugador tenía otras propuestas, como la de Quilmes, pero se inclinó por el retorno al Torito de Mataderos.