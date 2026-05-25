Santa Fe fue uno de los destinos más elegidos del país y el feriado dejó más de $19.000 millones

Según datos de CAME, la provincia recibió unos 83.000 visitantes durante el fin de semana largo. Recitales, eventos deportivos y fiestas populares impulsaron la actividad turística.

El fin de semana largo por el 25 de Mayo dejó números positivos para el turismo argentino y tuvo a Santa Fe entre las provincias con mayor movimiento del país. Según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , viajaron 1.440.120 turistas durante los tres días del feriado, con un impacto económico total de $339.880 millones .

En ese contexto, la provincia de Santa Fe se destacó por una intensa agenda de actividades culturales, deportivas y gastronómicas que impulsó el turismo regional y las escapadas cortas.

Santa Fe, entre las provincias con mayor movimiento turístico

De acuerdo al relevamiento difundido por CAME, la provincia registró una ocupación promedio del 61% en alojamientos turísticos y recibió alrededor de 83 mil visitantes entre turistas y excursionistas.

Además, más de 28 mil turistas pernoctaron en distintos puntos del territorio santafesino, con una estadía promedio de 2,35 noches y un gasto diario estimado en $182 mil por persona.

El movimiento económico generado por la actividad turística superó los $19 mil millones, consolidando a Santa Fe como uno de los destinos más elegidos del país durante el feriado patrio.

Recitales, deportes y gastronomía impulsaron el turismo

Uno de los principales motores del movimiento turístico fue la amplia programación de eventos organizada en diferentes ciudades de la provincia.

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En la ciudad de Santa Fe, miles de personas participaron de los recitales de Ciro y Los Persas y Abel Pintos en la Estación Belgrano. También se destacaron propuestas como el espectáculo del Cirque XXI, la experiencia gastronómica “Sabores de Nuestra Historia”, la presentación de Sergio Galleguillo y el partido entre Colón y Mitre de Santiago del Estero en el estadio Brigadier López.

Por su parte, Rosario concentró otra parte importante del flujo turístico gracias al partido de Copa Argentina entre Unión e Independiente, que movilizó hinchas de distintas provincias. A eso se sumaron recitales de artistas como Zoe Gotusso, Emanero, Coty Hernández, Peces Raros y Liliana Herrero, además de ferias y espectáculos teatrales.

El interior santafesino también tuvo gran convocatoria

El movimiento turístico no se limitó a las grandes ciudades. Distintas localidades del interior provincial también registraron una importante convocatoria gracias a fiestas populares y eventos regionales.

Entre las actividades más destacadas estuvieron:

La Fiesta de Nuestra Tierra en Álvarez.

en Álvarez. El Encuentro de Autos Antiguos y Clásicos en Firmat.

en Firmat. Concursos criollos y gastronómicos en Ibarlucea y Empalme Villa Constitución.

El torneo infantil “Bichito” en Rafaela.

Competencias motociclísticas en San Carlos Sud.

La festividad de Santa Rita de Casia en San Vicente.

En el norte provincial también crecieron las propuestas vinculadas al turismo de naturaleza, con actividades como la Fiesta del Moncholo en Angeloni, la Gran Jineteada de Santa Rosa de Calchines y travesías de canotaje en el Jaaukanigás.

Turismo nacional: escapadas cortas y destinos cercanos

A nivel nacional, CAME señaló que el feriado estuvo marcado por las escapadas cortas, el turismo regional y las celebraciones patrias. El gasto promedio diario por turista fue de $112.385, mientras que la estadía promedio alcanzó las 2,1 noches.

El informe también destacó que el turismo interno continúa creciendo frente a la caída de viajes al exterior, impulsado por la búsqueda de opciones más accesibles y cercanas.

Entre los destinos más elegidos del país aparecieron Buenos Aires, Puerto Iguazú, Bariloche, Mendoza y Salta, mientras que las propuestas gastronómicas y las fiestas populares tuvieron un rol clave para sostener el movimiento turístico durante el fin de semana la